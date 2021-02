IRCTC Website Down News: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट तकनीकी दिक्कतों की वजह से शुक्रवार डाउन हो गई. हालांकि कुछ घंटों बाद ही इसे ठीक कर लिया गया. IRCTC ने ट्वीट कर कहा, ‘वेबसाइट पर कुछ तकनीकी समस्या के कारण बुकिंग प्रभावित हो रही है. हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा.’ Also Read - Passenger Train Kab Se Chalegi: रेल मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर! इस तारीख से पटरी पर दौड़ने लगेंगी सभी रूट्स की पैसेंजर ट्रेनें, लेकिन..

इसके अलावा Railway Catering and Tourism Corporation के वेब पोर्टल पर भी एक मैजेस दिखाई दे रहा था, जिसमें कहा गया था कि साइट रखरखाव के दौर से गुजर रही है, लोगों को कुछ समय के बाद फिर से कोशिश करने के लिए कहा जा रहा था. मैसेज में यह भी कहा गया था कि जो लोग अपनी बुकिंग रद्द करना चाहते थे वे ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल कर सकते हैं या उन्हें मेल कर सकते हैं.

Booking is affected due to some technical issue on website. We are working on it and it will get resolved soon.

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 12, 2021