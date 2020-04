नई दिल्ली: फिल्म जगत के जानें मानें व अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले इरफान खान का आज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया. इरफान के निधन की खबर से ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरा देश शोक में है व इरफान की आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहा है. ऐसे में देश के कई राजनेताओं ने भी इरफान की मौत पर दुख जताया. Also Read - नहीं रहा सिनेमा का एक मज़बूत स्तंभ! इरफ़ान खान के निधन पर कुछ यूं बेचैन हो गया बॉलीवुड, देखिए REACTION

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि इरफान खान की निधन की खबर सुन कर काफी चौंक गया हूं. इरफान हमारे समय के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं. उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा. उनकी आत्मा को शांति मिले.

Shocked to hear of the demise of Irrfan Khan, one of the most exceptional actors of our time. May his work always be remembered and his soul rest in peace

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 29, 2020