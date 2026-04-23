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Irs Officer Daughter Murder Case A Day Earlier Accused Servant Also Raped A Woman In Rajasthan

48 घंटे में 2 महिलाओं से रेप और एक का मर्डर, दिल्ली से अलवर तक गुनाहों के निशान छोड़ता गया 19 साल का आरोपी

IRS Officer Daughter Murder: राहुल पर आरोप है कि उसने अलवर में एक विवाहिता पर यौन हमला किया. फिर अगले दिन दिल्ली पहुंच कर आईआरएस अधिकारी की बेटी से कथिर रूप से रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी.

आरोपी राहुल की तस्वीर और सीसीटीवी में कैद फुटेज.

IRS Officer Daughter Murder: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में बुधवार को आईआरएस अधिकारी की बेटी से हत्या केस में 24 घंटे बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस मामले में 19 साल के एक पूर्व घरेलू नौकर, राहुल को दिल्ली के द्वारका इलाके के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, जांच में पता चला है कि दिल्ली में अपराध करने से कुछ ही घंटे पहले, राहुल ने कथित तौर पर अलवर में अपने गांव में एक और महिला का रेप किया था. आरोपी राहुल उसके पति का दोस्त था. यह परिवार पहले अलवर की पीड़ित महिला के घर में किराएदार के तौर पर रहता था. अलवर में यौन उत्पीड़न करने के बाद राहुल दिल्ली चला गया, जहां रेप और हत्या की वारदात हुई.

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क्या है पूरा केस

बुधवार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में एक 22 साल की इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और UPSC की तैयारी कर रही लड़की का उसके घर में रेप और मर्डर कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चलता है कि मोबाइल फोन चार्जर केबल का इस्तेमाल करने पीड़िता का गला घोंटकर हत्या की गई. इससे पहले उसके साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था.

क्यों बदला लेना चाहता था आरोपी नौकर

आरोपी नौकर को एक महीने से भी ज्यादा समय पहले आईआरएस अधिकारी घर से निकाल दिया गया था. उसे दूसरे नौकरों से पैसे उधार लेने और न लौटाने की आदत थी. एक महीने बाद आरोपी नौकर फिर लौटा और अधिकारी की बेटी को अकेले पाकर उसकी हत्या कर दी.

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पुलिस ने बताया कि हत्या का मकसद अभी भी जांच के दायरे में है. पुलिस अधिकारी फिलहाल इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या नौकरी से निकाले जाने के बाद नाराजगी ने इस हमले में कोई भूमिका निभाई हो सकती है. पुलिस का कहना है कि यह मुमकिन है कि आरोपी राहुल की मानसिकता ही इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति वाली हो. इसकी पुष्टि पूछताछ के दौरान हो पाएगी. यह भी हो सकता है कि नौकरी से निकालने के कारण उसके मन में रंजिश हो.