IRS officer arrest, News, Kota: राजस्थान भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो (Rajasthan Anti-Corruption Bureau) ने शनिवार को भारतीय राजस्व सेवा (Indian Revenue Service) के 38 वर्षीय अधिकारी के वाहन से 16 लाख रुपए बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि IRS अधिकारी को यह धनराशि क्षेत्र के अफीम उत्पादक से रिश्वत के रूप में मिली थी. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरकारी अफीम फैक्टरी में महाप्रबंधक के रूप में तैनात आईआरएस अधिकारी शशांक यादव (IRS officer Shashank Yadav) के पास मध्यप्रदेश के नीमच में अफीम फैक्टरी में भी समान पद का अतिरिक्त प्रभार है. एसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है.

एएसपी ने कहा कि जब वाहन की तलाशी ली गई, तो एसीबी ने मिठाई के डिब्बे में पैक किए गए 15 लाख रुपए और यादव के लैपटॉप बैग और पर्स से 1,32,410 रुपये की अन्य राशि बरामद की. पैसे के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर, आईआरएस अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने आगे कहा कि अफीम फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकारियों ने करीब 6,000 अफीम उत्पादक किसानों से 30 से 36 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं.

An Indian Revenue Service (IRS) officer Shashank Yadav, was arrested by the Rajasthan Anti-Corruption Bureau yesterday in Kota after recovering over Rs 16 lakh cash from his vehicle allegedly received as bribe from opium cultivators in the region, police said. pic.twitter.com/2ipm9jkQQJ

