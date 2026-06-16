क्या फिर टूटने वाली है शिवसेना? उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 सांसद होंगे बागी! शिंदे गुट के दावे से बढ़ी टेंशन

शिवसेना (UBT) के पास लोकसभा में कुल 9 सांसद हैं. दल-बदल कानून के तहत किसी गुट को अयोग्यता से बचने के लिए दो-तिहाई यानी कम से कम 6 सांसदों का समर्थन चाहिए. यही वजह है कि 7 सांसदों के संभावित पाला बदलने की चर्चा को विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों गंभीरता से देख रहे हैं.

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2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया था. (PTI)

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है. इस बार उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना (UBT) के भीतर संभावित टूट की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है. एकनाथ शिंदे गुट की ओर से चलाए जा रहे कथित ‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को मुंबई बुलाकर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन बैठक में सभी सांसदों की गैरमौजूदगी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

दरअसल, हाल के दिनों में शिंदे गुट के कई नेताओं ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के कुछ सांसद उनके संपर्क में हैं. जल्द ही बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव और शिंदे गुट के अन्य नेताओं ने भी संकेत दिए कि ‘ऑपरेशन टाइगर’ अपने अंतिम चरण में है. इसके बाद उद्धव ठाकरे ने स्थिति को संभालने के लिए अपने सांसदों की बैठक बुलाई. इस बैठक में शिवसेना (UBT) के 9 में से सिर्फ 4 सांसद ही व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे.

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बताया जा रहा है कि बाकी 4 सांसद ऑनलाइन कनेक्ट हुए. एक सांसद ने बाद में फोन पर उद्धव ठाकरे से बात की. पार्टी नेतृत्व ने इसे सामान्य बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी अलग व्याख्या की जा रही है. पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर पार्टी के भीतर किसी बड़े असंतोष का संकेत है.

2022 में शिवसेना के हुए थे दो हिस्से

स्थिति इसलिए भी संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया था. उस घटना के बाद उद्धव ठाकरे का खेमा किसी भी तरह की टूट की आशंका को गंभीरता से लेता है. यही वजह है कि सांसदों की अनुपस्थिति को पार्टी के भीतर ‘अनुशासन’ और ‘निष्ठा’ के नजरिए से देखा जा रहा है.

शिवसेना में कैसे हुई थी टूट?

महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए. शिवसेना और BJP ने मिलकर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की. लेकिन, मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों में विवाद हो गया. उद्धव ठाकरे CM बनना चाहते थे. BJP इसके लिए तैयार नहीं थी. मामला बढ़ता गया और शिवसेना-BJP के रास्ते जुदा हो गए.

इसी बीच NCP के अजित पवार (दिवंगत) ने बगावत कर दी. वो चुपके से BJP के साथ हो लिए. सुबह 5 बजे देवेंद्र फडणवीस ने CM और अजित पवार ने डिप्टी CM की शपथ भी ले ली. लेकिन, मामला कोर्ट में पहुंच गया. इसके बाद 2 दिन के अंदर दोनों को इस्तीफा देना पड़ा.

फिर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस, NCP के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली. हालांकि, शिवसेना के कई विधायक कांग्रेस-NCP के साथ गठबंधन को लेकर नाराज थे. BJP ने इस नाराजगी को कैश किया.

जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने 40 से ज्यादा विधायकों के साथ बगावत कर दी. इससे उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई और गिर गई. आखिरकार उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली. शिंदे CM बने. फडणवीस ने डिप्टी बनना स्वीकार किया.

इसके बाद असली शिवसेना को लेकर शिंदे गुट और उद्धव गुट में लंबी लड़ाई चली. आखिरकार बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना. पार्टी का नाम और निशान भी उसे दे दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद शिवसेना के दोनों गुटों को नया नाम और नया चुनाव चिह्न मिला. उद्धव गुट को शिवसेना (UBT) कहा गया. इसे मशाल चुनाव चिह्न दिया गया. जबकि असली शिवसेना का दर्जा शिंदे गुट को मिला. उसे तीर-कमान चिह्न भी मिल गया.

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NCP में कैसे हुई थी टूट?

NCP में बड़ी टूट 2023 में हुई. अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी. 2 जुलाई 2023 को अजित पवार महाराष्ट्र की तत्कालीन शिंदे-फडणवीस सरकार में शामिल हो गए. उन्होंने डिप्टी CM की शपथ ले ली.

अजित पवार के साथ NCP के कई विधायक और नेता भी चले गए. इससे पार्टी दो गुटों में बंट गई. शरद पवार गुट ने कहा कि असली NCP उनके पास है, क्योंकि पार्टी उन्होंने बनाई थी. अजित पवार गुट ने दावा किया कि ज्यादातर विधायक और संगठन उनके साथ हैं, इसलिए वही असली NCP हैं.

फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने विधायकों और संगठनात्मक समर्थन को आधार मानते हुए अजित पवार गुट को NCP का आधिकारिक नाम और ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह दे दिया. इसके बाद शरद पवार के गुट को नया नाम मिला.



टीवी डिबेट में कांग्रेस- शिवसेना (UBT) नेताओं की बहस

पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने BJP को आड़े हाथ लिया है. एक प्राइवेट न्यूज चैनल के लाइव डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने कहा, “लोकतंत्र को इन्होंने सट्टे पर लगा दिया है. संविधान को सट्टे के हवाले कर दिया है. इन्हीं के विधायक ने कहा था 50 खोखे, सबकुछ ओके… यही तो सट्टे का खेल है. अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप सीधे तौर पर जनादेश का अपमान कर रहे हैं. देश का विपक्ष टूट नहीं रहा है, बल्कि तोड़ा जा रहा है. इसका हिसाब देर से ही सही, देना तो पड़ेगा.”

वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) की प्रवक्ता सुसीबेन शाह ने कहा, “कांग्रेस को महाराष्ट्र छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए. आप सोचिए, आखिर लोग आपको क्यों छोड़कर जा रहे हैं. आप उन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे. कांग्रेस के मन में कंफ्यूजन है. शिवसेना शिंदे गुट और NDA को जनादेश मिला है. ये जनादेश सर-आंखों पर है. कांग्रेस को शिवसेना की चिंता छोड़ अपने संगठन के बारे में सोचना चाहिए.”

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संजय राउत ने किया गैर-हाजिर सांसदों का बचाव

उधर, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गैरहाजिर सांसदों का बचाव किया. उन्होंने कहा कि कुछ सांसद पारिवारिक कारणों, चुनावी व्यस्तताओं या स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के चलते मुंबई नहीं आ सके. पार्टी का दावा है कि सभी सांसद अब भी उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हैं. किसी तरह की बगावत की खबरों में सच्चाई नहीं है.

सियासी गुणा-गणित

शिवसेना (UBT) के पास लोकसभा में कुल 9 सांसद हैं. दल-बदल कानून के तहत किसी गुट को अयोग्यता से बचने के लिए दो-तिहाई यानी कम से कम 6 सांसदों का समर्थन चाहिए. यही वजह है कि 7 सांसदों के संभावित पाला बदलने की चर्चा को विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों गंभीरता से देख रहे हैं.

‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा कितना असर?

विश्लेषकों का मानना है कि भले ही फिलहाल किसी सांसद के पार्टी छोड़ने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा ने अपना राजनीतिक असर दिखा दिया है. उद्धव ठाकरे को सार्वजनिक रूप से पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए बैठक बुलानी पड़ी, जबकि, शिंदे गुट यह मैसेज देने में सफल रहा कि वह अब भी शिवसेना (UBT) को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है. आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह केवल सियासी दबाव की रणनीति है या महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ी टूट की भूमिका तैयार हो रही है.

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