Lockdown in Indian Again Viral Message: लॉकडाउन के नियमों में छूट मिलने यानि अनलॉक 1 (Unlock 1) के लागू हुए देश में 12 दिन हुए हैं और इस बीच देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. अनलॉक के बाद से देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों ते काफी तेजी आई है. ऐसे में सोशल मीडिया पर इन दिनों मैसेज फैलाया जा रहा है कि देश में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो (Lockdown after 15 June) सकती है. देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर भारत सरकार लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है, लेकिन भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इन खबरों को सिर्फ अफवाह बताया है और देश में फिर से लॉकडाउन की बात को सिरे से नकारा है.

सोशल मीडिया पर फैले मैसेज पर PIB ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा एक बार फिर ट्रेन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंद के साथ ही देश में 15 जून से फिर लॉकडाउन लगाने जा रही है. हालांकि, यह खबर पूरी तरह से फेक और झूठी है. यह एक भ्रामक फोटो है, जिससे सभी सावधान रहें.'

बता दें सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे मैसेज में कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए एक बार फिर ट्रेन और हवाई यात्रा पर ब्रेक लगाने का फैसला लिया है. ऐसे में पीआईबी ने ऐसे भ्रामक खबरों का खंडन किया है और लोगों से ऐसे मैसेजेस से सावधान रहने की अपील की है. गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार के बाद पीएम मोदी ने 24 मार्च से देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी.

भारत में शुक्रवार शाम को आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा है. हालांकि इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार सुबह आठ बजे तक (इससे 24 घंटे पहले से) संक्रमण के 10,956 मामले सामने आए थे. देश में लॉकडाउन खुलने के बाद से तेजी से कोरोना का प्रसार हो रहा है. इस मामले में पीएम मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों से जहां राज्यों के हालात के बारे में जानकारी लेंगे. वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए राज्यों को दो ग्रुपों में बांटा गया है. पहले दिन 16 जून की वीडियो कांफ्रेंसिंग में कुल 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है.

आपको बता दें किदेश में यह लॉकडाउन चार चरणों में चला, जो 31 मई तक जारी रहा. इसके बाद केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अनलॉक 1 की घोषणा की. यह फैसला सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लिया है. इसके साथ ही सरकार ने देश के लोगों से सावधान और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी अपील की है.