मुंबई: महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए संभावित गठजोड़ को अंतिम रूप देने से पहले गुरुवार को कांग्रेस, एनसीपी और

शिवसेना के नेताओं ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने के लिए मुंबई में बैठक की. एनसीपी के सूत्रों ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के 17 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने की संभावना है.

वहीं, कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा, कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन और शिवसेना के नेताओं ने यहां सरकार के साझा एजेंडे पर सहमति बनाने के लिए मुलाकात की. इस साझा एजेंडे को न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहा जाएगा. उन्होंने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले तीनों दलों के सर्वोच्च नेताओं से मंजूरी की

जरूरत होगी.

कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा शिवसेना द्वारा समर्थन मांगे जाने के बाद गुरुवार को पहली बार तीनों दलों कांग्रेस-एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने सरकार गठन के लिए चर्चा की.

Mumbai: Congress, Shiv Sena and NCP held a joint meeting to discuss issues between them for Common Minimum Programme, today. #Maharashtra pic.twitter.com/Fd6QYu6x8i

