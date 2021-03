Is Lockdown Again? कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो चुका है. कोरोना की बेकाबू हुई रफ्तार फिर डरावनी हो गई है. कोरोना के नए केस हर दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं. महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 31 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए और पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए. बीते साल शुरू हुए महामारी के बाद ऐसा पहली बार है, जब महाराष्ट्र में 31,855 नए मामले सामने आए हैं. मुंबई में भी कोरोना ने अब तक का सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मुंबई में कोरोना के करीब 5200 मामले सामने आए हैं. उधर, दिल्ली में भी 1200 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं. दिल्ली में भी बीते 3 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना के इतने मामले सामने आए हैं. मालूम हो कि महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन (Lockdown) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जैसे कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं. हालांकि इन सबके बावजूद वहां कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. Also Read - Mumbai Corona Updates: क्या लॉकडाउन ही है विकल्प? मुंबई में टूटा कोरोना का सभी रिकॉर्ड, बीते 24 घंटों में 5,185 नए केस

बेकाबू हुए कोरोना का क्या सिर्फ Lockdown ही है विकल्प?