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क्या राजनीति से संन्यास ले रहे हैं नितिन गडकरी? बोले- अब पहले की तरह नहीं कर सकता काम, बाद में आई यह सफाई

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक कार्यक्रम में कहा था कि वह अब पहले जितना काम नहीं कर सकते और अब युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी संभालने आगे आना चाहिए. गडकरी के इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे, जिसके बाद उनके कार्यलय ने सफाई दी है.

Written by: Arun Kumar
Published: August 25, 2026, 4:28 PM IST
Nitin Gadkari Net Worth
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी @Instagram

मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे नितिन गडकरी की सियासी पारी को लेकर पहले से ही अटकलें चल रही हैं. इस बीच उनके एक बयान ने नई हलचल पैदा कर दी है. गडकरी नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि वह अब उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, जितना पहले किया करते थे. ऐसे में अब समय आ गया है कि युवा पीढ़ी आगे आए और वह जिम्मेदारी संभाले. मोदी सरकार में लंबे वक्त से ये अटकलें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी केबिनेट में कई फेरबदल कर सकते हैं. इसने नितिन गडकरी को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं. ऐसे में उनका वह बयान इसी का इशारा माना जा रहा है कि शायद गडकरी की राजनीतिक पारी अब अपने अंतिम चरण में है.

गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे. उन्होंने कहा कि वह पिछले 3 दशकों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं और अब वह पहले जैसी सक्रियता नहीं दिखा पा रहे हैं. उन्होंने यहां यह भी कहा कि पुरानी पीढ़ी का मुख्य काम अब नई पीढ़ी का मार्गदर्शन होना चाहिए. हालांकि अब गडकरी के कार्यालय ने उनके इस बयान पर सफाई दी है. कार्यालय की ओर से कहा गया है कि इस बयान का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. उनके कार्यालय की ओर से कहा गया है कि वह साफ तौर पर लक्ष्मणराव मांकड़ ट्रस्ट के संदर्भ में बात कर रहे थे, जिसे उन्होंने स्थापित किया था यह संस्था आदिवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय चलाती है.

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गडकरी के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है, ‘नितिन गडकरी के बयान का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. वह विशेषतौर पर लक्ष्मणराव मांकड़ ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे, वह संगठन जिसकी उन्होंने स्थापना की थी. यह ट्रस्ट आदिवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय चलाता है. यह बयान उन्होंने इसके संदर्भ में ही दिया था. उन्होंने कहा था कि वह अब उतना काम नहीं कर सकते, जितना पहले किया करते थे और अब युवा पीढ़ी को इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के अवसर दिए जाने चाहिए.’

बयान में आगे बताया गया है, ‘उनकी यह टिप्पणी साफतौर पर इस ट्रस्ट की कार्यान्वयन और भविष्य के नेतृत्व से संबंधित है. हालांकि कई टेलीविजन चैनल इसे राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि वे इसके सही संदर्भ से बाहर रखकर पेश कर रहे हैं. गडकरी का यह बयान रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सामने आया था.’

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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