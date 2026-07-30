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प्रशांत किशोर चुनाव हार रहे या जीत रहे, बांकीपुर उपचुनाव के 3 एग्जिट पोल क्या कह रहे?

Bankipur Exit Polls: बांकीपुर उपचुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल पीके की जीत का दावा कर रहे हैं. शाम पांच बजे तक यहां 33.57 फीसदी वोटिंग हुई है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 30, 2026, 11:13 PM IST
प्रशांत किशोर चुनाव हार रहे या जीत रहे, बांकीपुर उपचुनाव के 3 एग्जिट पोल क्या कह रहे?
बांकीपुर में 34 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव से 5 प्रतिशत कम है. (photo credit, IANS)
  • भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट
  • प्रशांत किशोर समेत कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं
  • बांकीपुर में 34 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव से 5 प्रतिशत कम है

Bankipur Exit Polls: बिहार के पटना जिले की बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार शाम वोटिंग पूरी हुई. कुल 33.57 फीसदी वोटिंग हुई है. इसके बाद आए एग्जिट पोल में चौंकाने वाले चुनाव परिणाम आने का अनुमान लगाया गया है.

इस सीट पर मुख्य लड़ाई भाजपा और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के बीच थी. प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं. जनमत पोल के सर्वे में इस सीट पर प्रशांत के जीतने की उम्मीद जताई गई है. उन्हें 66 से 71 हजार के बीच वोट मिलने का अनुमान है. वहीं भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 44 से 49 हजार के बीच मत मिलने का अनुमान है. हालांकि यह सिर्फ एग्जिट पोल है और अंतिम परिणाम के लिए तीन अगस्त तक का इंतजार करना होगा, जब चुनाव आयोग की ओर से मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे.

और पढ़ें: कोई 96 करोड़ का मालिक तो किसी के पास घर तक नहीं, आखिर कितने अमीर हैं बांकीपुर सीट के उम्मीदवार

Bypoll: दतिया में 71.26% और बांकीपुर में 34.16% वोटिंग, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे

जनमत पोल्स ने देर शाम जारी एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए, जिसमें जन सुराज पार्टी को बांकीपुर उपचुनाव में 49 से 52 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है. नीरज कुमार सिन्हा को 34 से 36 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं.

दो अन्य पोल क्या कह रहे

डीवी रिसर्च नाम की एजेंसी के एग्जिट पोल में भी बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत का अनुमान लगाया गया है. रिसर्च एजेंसी पोल पंडित के एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की रिकॉर्ड मतों से जीत का अनुमान लगाया गया है.

हाथ से निकल जाएगी नितिन नवीन की सीट

अब तक आए तीन एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के किले को बचाने में मुश्किल हो सकती है. वहीं एग्जिट पोल में आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता की हार का अनुमान लगाया गया है.

  • बांकीपुर सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है
  • नितिन नवीन यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे
  • लगभग 3 दशक से यह सीट भाजपा के कब्जे में है
  • नितिन से पहले उनके पिता चार बार यहां से विधायक रहे

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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