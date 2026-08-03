उपचुनाव में BJP को बड़ा झटका! बांकीपुर-दतिया में हार के करीब भाजपा, प्रशांत किशोर का दमदार आगाज

Bankipur Datia Manjalpur Election Results: बांकीपुर और दतिया सीट के नतीजे अब से थोड़ी देर में आ जाएंगे. बांकीपुर में प्रशांत किशोर और दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. उधर, मांजलपुर सीट पर BJP को जीत मिली है.

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Bankipur, Datia Manjalpur, Election Results: बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में 30 जुलाई को वोट डाले गये थे.

Bankipur Datia Manjalpur Election Results: बिहार, गुजरात और मध्यप्रदेश की एक-एक सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं. चुनाव आयोग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में प्रशांत किशोर करीब 12 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं, दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार भी 10 हजार वोटों से आगे हैं. गुजरात की मांजलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार जीत गये हैं. कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके की तरह है. बांकीपुर और मांजलपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी. वहीं, दतिया (Datia Election Result) सीट पर कांग्रेस विधायक के अयोग्य होने के बाद चुनाव कराये गये थे. पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Election Result) भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है. BJP प्रमुख नितिन नवीन के खाली करने के बाद बांकीपुर सीट पर चुनाव कराये गये थे.

बांकीपुर में किसे कितने वोट?

पहली बार चुनाव मैदान में उतरे प्रशांत किशोर बांकीपुर से दमदार आगाज करते नजर आ रहे हैं. बांकीपुर में 21 राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) BJP उम्मीदवार नीरज कुमार से तकरीबन 12 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं. प्रशांत किशोर को 42,169 वोट मिले हैं. वहीं, नीरज कुमार के खाते में 30,276 वोट आए हैं. तीसरे नंबर पर चल रहे राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी के 10,309 वोट हैं. हालांकि 10 राउंड की गिनती अभी बाकी है और नतीजे कभी भी बदल सकते हैं.

दतिया में किस पार्टी को मिले कितने वोट?

मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है. कांग्रेस नेता घनश्याम सिंह (Ghanshyam Singh) ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी (Ashutosh Tiwari) पर बढ़त हासिल की हुई है. अब तक, 20 में से 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मुताबिक, घनश्याम सिंह को 50,307 वोट मिले हैं, जबकि BJP नेता आशुतोष तिवारी को 39,396 वोट मिले हैं.घनश्याम सिंह तकरीबन 11 हजार वोटों से बीजेपी उम्मीदवार पर बढ़त बनाए हुए हैं.

मांजलपुर सीट पर किसे मिली जीत?

गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने नतीजे आ गये हैं.. बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल (Satish Patel) जीत दर्ज की है. चुनाव आयोग के मुताबिक, BJP के सतीश पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार को 30,630 वोटों से शिकस्त दी है. सतीश पटेल को 55,481 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को महज 24,851 वोट से संतोष करना पड़ा. तीसरे स्थान पर NOTA को 2,247 वोट मिले. मांजलपुर सीट पर 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में 37.5 प्रतिशत मतदान हुआ था. BJP विधायक एवं गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल का दो जून को निधन हो जाने के कारण यह उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी.