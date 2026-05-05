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कांग्रेस का सफाया हो रहा या धीरे-धीरे मिल रही संजीवनी? क्या बता रहे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम
Election Result Analysis: कांग्रेस भले ही सिर्फ केरल में सत्ता में आ रही है, लेकिन उसके पास पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक विकल्प बनने का नया मौका है.
Election Result Analysis: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में तीन राज्य भाजपा के पाले में चले गए हैं, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी. कांग्रेस के हाथ सिर्फ केरलम लगा. पहली नजर में ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिमट रही है. आंकड़ों की चाशनी से अलग सियासी समझ के चश्मे से देखें तो कांग्रेस के लिए कई अच्छी खबरें भी हैं, जो भविष्य में ग्रैंड ओल्ड पार्टी का पुनरुत्थान भी कर सकती हैं.
पश्चिम बंगाल में विकल्प बनने का मौका
पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट और अब टीएमसी के कमजोर होने के बाद कांग्रेस के पास मौका है कि वह राज्य में विकल्प बन सकती है.अगर कांग्रेस का वोट टीएमसी को ट्रांसफर होते देर नहीं लगी थी, तो इस बात की बड़ी संभावना है कि टीएमसी का वोट भी कांग्रेस को ट्रांसफर होने में देर नहीं लगेगी.
पहले नंबर दो और फिर नंबर एक
अगर भाजपा की सत्ता से आकर्षित होकर टीएमसी समर्थक-वर्कर-नेता पलटी मारते हैं और ममता की पार्टी और कमजोर हो सकता है. इन स्थितियों में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस नंबर दो पोजिशन में आने की लड़ाई शुरू कर सकती है और फिर वक्त आने पर इसे नंबर वन की रेस में भी बदला जा सकता है.
विजय के सहारे ‘महाविजय‘
तमिलनाडु में डीएमके हारने से कांग्रेस वहां सत्ता से दूर हुई, लेकिन 108 सीट जीतने वाले एक्टर विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने कांग्रेस को नया ऑफर दे दिया है. एसए चंद्रशेखर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सत्ता के अभाव से कांग्रेस कमजोर हो रही है. उसे वह सत्ता हम देंगे. विजय तैयार हैं. कांग्रेस को इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए.
इसके अलावा डीएमके और एआईडीएमके के कमजोर होने से भी राज्य में एक नया वैक्यूम बन रहा है, जिसका फायदा उठाकर कांग्रेस तमिल राजनीति में भी चमक सकती है.
क्षेत्रीय क्षत्रप कमजोर हो रहे
टीएमसी, डीएमके और लेफ्ट की पारी खत्म होने से एक और संकते मिला है. राष्ट्रीय परिदृश्य में एक-एक करके क्षेत्रीय क्षत्रप कमजोर हो रहे हैं. मतदाता अब भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय स्तर के विकल्प तलाश रहे हैं.
अजमल बदरुद्दीन, हुमांयू कबीर और AIMIM जैसे अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश करने वाले छोटे दल भी खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. इससे कांग्रेस के पास मुस्लिम मतों की पहली पसंद बनने का अवसर भी बना है. इस परिदृश्य को देखने से ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर पीछे कदम खींचती नजर आ रही है तो हो सकता है कि भविष्य में छलांग भी लगाने की ताकत जुटा रही हो.
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