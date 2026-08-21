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क्या भारत से मानसून जा रहा... सितंबर में बारिश को लेकर क्या आया अनुमान?

Monsoon: अगर अनुमान सही साबित होता है, तो आने वाले हफ्तों में सक्रिय मानसून की स्थिति से मौसम का मिजाज काफी शुष्क हो सकता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 21, 2026, 2:15 PM IST
क्या भारत से मानसून जा रहा... सितंबर में बारिश को लेकर क्या आया अनुमान?
मानसून इस साल बेहद कमजोर रहा है. सितंबर में बुरा हाल रहने की आशंका है. (photo credit, IANS, for representation only)
  • बारिश पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तक ही सीमित रहने की उम्मीद
  • दूसरी जगहों पर बारिश की गतिविधि छिटपुट हो सकती हैं
  • सितंबर में बारिश की कमी का असर कुल बारिश पर पड़ेगा

Monsoon: मानसून भारत में अक्टूबर तक विदा होता है. इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून समय से पहले खत्म हो सकता है. नई रिपोर्ट में ये आशंका व्यक्त करते हुए अनुमान लगाया गया है कि सितंबर के पहले एक-दो हफ़्तों के बाद देश के बड़े हिस्सों में बारिश में भारी कमी आ सकती है.

क्या है अगले चार हफ्तों में बारिश का अनुमान

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले चार हफ़्तों का अनुमान बारिश पर निर्भर इलाकों के लिए निराशाजनक तस्वीर पेश करता है. जहां पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अगले दो हफ़्तों तक बारिश जारी रह सकती है. सितंबर के आगे बढ़ने के साथ देश के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून की गतिविधि कमज़ोर पड़ सकती है.

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मौसम के लंबे समय के अनुमान वाले मॉडलों के अनुसार, 5 से 10 सितंबर के आसपास भारत के बड़े हिस्सों में बारिश में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है. यह कमज़ोरी महीने के दूसरे भाग में भी जारी रह सकती है, जिससे 10 से 20 सितंबर के बीच उत्तर-पश्चिम भारत के सुदूर हिस्सों से मानसून लौटने की संभावना बढ़ सकती है.

सितंबर क्यों है महत्वपूर्ण महीना?

सितंबर मानसून सीजन का एक अहम महीना होता है, खासकर उन इलाकों के लिए जो शुरुआती कमी को पूरा करने के लिए सीजन के आखिर में होने वाली बारिश पर निर्भर रहते हैं. इसलिए, इस महीने के दौरान बारिश में लंबे समय तक कमी का असर सीजन की कुल बारिश पर पड़ सकता है.

पहले उत्तर पश्चिम भारत से लौटता है मानसून

दक्षिण-पश्चिम मानसून आम तौर पर उत्तर-पश्चिम भारत से लौटना शुरू करता है और फिर धीरे-धीरे देश के बाकी हिस्सों से हटता है. मानसून का लौटना, किसी इलाके में बारिश लाने वाले हालात के लगातार कमज़ोर पड़ने और मानसून के लौटने के लिए अनुकूल हालात बनने पर निर्भर करता है.

ये अनुमान पक्के नहीं!

हालांकि, मौसम के मॉडल कोई पक्का नतीजा नहीं, बल्कि बदलते हालात के आधार पर अनुमान बताते हैं. कम दबाव का कोई नया सिस्टम बनने या बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय पैटर्न में बदलाव होने से बारिश के अनुमान में बदलाव आ सकता है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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