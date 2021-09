नई दिल्ली: आईएसआई एक सक्रिय आतंकी मॉड्यूल के प्रशिक्षित आतंकवादी ओसामा के चाचा हुमैद-उर-रहमान ने प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, रहमान ने शुक्रवार को करेली थाने में सरेंडर कर दिया. वहीं, महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने दिल्ली पुलिस द्वारा पाकिस्तान संगठित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के सिलसिले में मुंबई से जाकिर नाम के व्यक्ति को शुक्रवार रात को एक अभियान के दौरान उपनगर जोगेश्वरी से पकड़ा गया. बाद में उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.Also Read - Char Dham Yatra: 19 सितंबर से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा, इन राज्यों के लोगों के लिए सख्त नियम, देखें पूरी Guidelines

बता दें किसे 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस द्वारा त्योहारी सीजन के दौरान हमलों की योजना बना रहे एक सक्रिय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद ओसामा को गिरफ्तार किया गया था. उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले रहमान के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था. आरोप है कि दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला रहमान भारत में पूरे आतंकी नेटवर्क को कोऑर्डिनेट कर रहा था. Also Read - Terror Module: महाराष्‍ट्र ATS- मुंबई पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल से जुड़े एक व्‍यक्ति को मुंबई में हिरासत में लिया

आरोपियों की पहचान जान मोहम्मद शेख (47) उर्फ ‘समीर’, ओसामा (22), मूलचंद (47), जीशान कमर (28), मोहम्मद अबु बकर (23) और मोहम्मद आमिर जावेद (31) के तौर पर हुई, जिन्हें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में ओसामा और कमर पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, जो इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) के निर्देश पर काम करते थे. उन्हें आईईडी लगाने के लिए दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में उपयुक्त स्थानों की तलाश करने का काम दिया गया था. Also Read - फोटोग्राफर देख सके पूरा चेहरा! महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महिला साइकिल चालक का अपने हाथ से उतार दिया मास्क

Delhi Police Special Cell has busted a Pak-organised terror module, arrested 6 people including two terrorists who received training in Pakistan pic.twitter.com/ShadqybnKU

— ANI (@ANI) September 14, 2021