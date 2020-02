श्रीनगर: पुलिस ने बुधवार को इस्लामिक स्टेट जम्मू-कश्मीर (आईएसजेके) के मॉड्यूल का पर्दाफाश कर बडगाम जिले से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. ये लोग मॉड्यूल से जुड़े हुए थे. पुलिस के मुताबिक, बीड़वाह पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

Budgam(J&K) Police: Terror module busted in Budgam,5 terror associates arrested. On preliminary inquiry found the arrested are affiliated with

terrorist outfit Islamic State in Jammu and Kashmir (ISJK) and are involved in providing shelter and logistic support to terrorists. pic.twitter.com/0VmSM3ExuI

