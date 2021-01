Israel Embassy Blast in Delhi: राजधानी दिल्ली के इजरायली दूतावास (Israel Embassy) के पास ब्लास्ट हुआ है. ब्लास्ट बेहद तेज़ आवाज के साथ हुआ. बताया जा रहा है कि धमाके की आवज़ इतनी तेज़ था कि कई कारों के शीशे टूट गए. इससे हड़कंप मच गया. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) का धमाके को लेकर बयान भी आ गया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि धमाके दशहत फैलाने की साजिश के मकसद से किया गया है. Also Read - Israel Embassy Blast in Delhi: दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास विस्फोट, कारों के शीशे टूटे; जांच में जुटी पुलिस

विजय चौक पर मौजूद हैं पीएम मोदी

ये धमाका दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के पास स्थित हाई प्रोफाइल रोड अब्दुल कलाम रोड (Abdul Kalam Road) पर हुआ. जिस जगह पर धमाका हुआ, उससे विजय चौक की दूसरी बमुश्किल डेढ़ किलोमीटर है. इसी जगह पर आज रिपब्लिक डे का औपचारिक समापन समारोह ‘बीटिंग रीट्रीट’ चल रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) अभी भी इस समारोह में मौजूद हैं. पीएम मोदी के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind), रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) भी मौजूद हैं. Also Read - कांग्रेस नेता कहा- क्या ट्रैक्टर रैली हिंसा में आतंकवादी शामिल थे? ये केंद्र सरकार की विफलता है

Delhi Police team near the Israel Embassy where a low-intensity explosion happened.

Nature of explosion being ascertained. Some broken glasses at the spot. No injuries reported; further investigation underway pic.twitter.com/RphSggzeOa

