Israel-Hamas War में क्या किसी भारतीय की भी गई है जान? जानें सरकार ने क्या दी जानकारी | VIDEO

Israel Hamas War: इजरायल और हमास के बीच बीते छह दिनों से जारी जंग में सैंकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. दोनों तरफ से लगातार रॉकेट और गोले दागे जा रहे हैं. भारत सरकार ने इजरायल (Israel War) से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ‘ऑपरेशन अजय’ लॉन्च किया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ‘ऑपरेशन अजय’ लॉन्च करते हुए कहा कि सरकार विदेश में हमारे नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है.’ इन सबके बीच देश के हर किसी के मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या इजरायल और हमास की लड़ाई में किसी भारतीय की भी जान गई है? विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी भी जानकारी दी.

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने कहा, ‘अभी तक किसी भी भारतीय नागरिक की जान नहीं गई है. हालांकि केरल की एक महिला घायल हुई है और अस्पताल में है. उनकी हालत में भी सुधार हो रहा है. बागची ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

#WATCH | “We are aware of that case. The person is in hospital and improving. We haven’t heard of any casualty so far,” says MEA spox on Kerala woman reportedly injured in Hamas attack in Israel pic.twitter.com/Iunyp1MfQ3

— ANI (@ANI) October 12, 2023