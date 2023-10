Israel Hamas War: फिलिस्तीन जिंदाबाद! मस्जिदे अल अक्सा आबाद रहे- असदुद्दीन ओवैसी

Israel Hamas War: मिडिल ईस्ट में इजरायल (Israel) और फलस्तीन (Palestine) के बीच पांच दिनों से लगातार जारी लड़ाई के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है. ओवैसी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद (मुख्यत: इजरायल या किसी अन्य ग्रुप/संगठन द्वारा की जाने वाली).’ यहीं नहीं ओवैसी ने ट्वीट में आगे लिखा, मस्जिद अल अक्सा आबाद रहे.

Hands of GAZA,Falasteen Zindabad.

Violence Murdabaad (done mainly by Israel or any Group/organisation )

Masjid e Aqsa Aabad Rahe pic.twitter.com/7RKgE1bqe9

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 11, 2023