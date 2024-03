उत्तरी इजरायल के लेबनान में हिजबुल्लाह का आतंकी हमला, 1 भारतीय की मौत, 2 घायल

Israel-Hamas war- सोमवार (4 मार्च ) की रात को उत्तरी इजराइल के लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी संगठन ने हमला किया. जिसके चलते एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई वहीं दो अन्य भारतीय नागरिक घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक मरने वाले इंसान का नाम निबिन है, जो 31 वर्ष का था. निबिन दो महीनें पहले ही भारत से इजराइल गया था. निबिन मैक्सवेल दो महीने पहले इजराइल पहुंचे थे और वहां एक खेत में काम कर रहे थे. इस घटना की पुष्टि भारत में इजरायली दूतावास ने मंगलवार को की. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर मामले की जानकारी देते हुए शोक जताया.

इसके अलावा ये जानकारी दी गई कि ‘इजरायल के मेडिकल संस्थान पूरी तरह से घायलों की सेवा में हैं जिनका इलाज हमारे सबसे अच्छे मेडिकल स्टाफ द्वारा किया जा रहा है.’

We are deeply shocked and saddened by the death of one Indian national and the injury of two others due to a cowardly terror attack launched by Shia Terror organization Hezbollah, on peaceful agriculture workers who were cultivating an orchard at the northern village of Margaliot…

