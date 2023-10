'ऑपरेशन अजय' के तहत 286 नागरिकों संग दिल्ली लौटा विमान, 18 नेपाली भी शामिल, सरकार को कहा- थैंक्यू यू

Operation Ajay: ‘ऑपरेशन अजय’ के तहत नेपाल के 18 नागरिकों सहित 286 भारतीय नागरिकों को लेकर पांचवीं फ्लाइट मंगलवार (17 अक्टूबर) देर रात नई दिल्ली पहुंची. केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने उनका स्वागत किया. मंत्री ने कहा हम निकासी शुरू करने वाला पहला देश हैं और हम अपने पड़ोसी (नेपाल) देशों से लोगों को भी ला रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा, ‘जहां भी भारतीय फंसे हैं, हमारी प्राथमिकता उन्हें वापस लाना है. हमने ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी को सफलतापूर्वक चलाया है, अब ऑपरेशन अजय के तहत हम लोगों को इज़राइल से वापस ला रहे हैं. यह पांचवीं उड़ान है, और हम पहले ही 1180 लोगों को घर वापस ला चुके हैं.’

इजराइल से लौटे भारतीय नागरिकों में से एक ने पीएम मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए एएनआई को बताया, ‘मैं हाइफा, इजराइल से आ रहा हूं. हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना था. भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की है, हम दूतावास के आभारी हैं.’

वहीं, एक अन्य भारतीय नागरिक रमेश ने कहा, ‘हम अभी इजराइल से लौटे हैं. भारतीय दूतावास की तरफ से प्रदान की गई सुविधाएं बहुत अच्छी थीं. हमें इजराइल में भारतीय दूतावास से बहुत मदद मिली.’

#WATCH | Fifth flight carrying 286 Indian nationals and 18 Nepalese citizens from Israel, arrived in Delhi; received by Union Minister L Murugan#OperationAjay pic.twitter.com/gIo6yVTDVX

— ANI (@ANI) October 17, 2023