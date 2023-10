ओवैसी ने इजरायली पीएम को बताया 'शैतान', PM मोदी से लगाई गाजा के लोगों के लिए मदद की गुहार

Israel-Hamas War: इजरायल-हमास युद्ध को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एक बार फिर टिप्पणी की है. हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, इस जंग में 21 लाख की आबादी में 10 लाख गाजा के गरीब लोग बेघर हो गए हैं लेकिन दुनिया अब भी खामोश है. उन्होनें आगे कहा 70 साल से इजराइल कब्जाधारी है, क्या आपको ये कब्जा नजर नहीं आता, क्या आपको अत्याचार नजर नहीं आता.

ओवैसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) को शैतान और युद्ध अपराधी बताया. नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से गाजा के लोगों को सहायता देने के लिए अपील की है. ओवैसी ने कहा कि मैं पीएम मोदी से अपील करता हूं कि वो गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाएं.

#WATCH | Hyderabad: On the Israel-Palestine conflict, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, “The poor people of Gaza, with a population of 21 lakh, 10 lakh have been rendered homeless…The world is silent…For 70 years Israel has been an occupier…You cannot see the occupation,… pic.twitter.com/9riNvVEOV1

— ANI (@ANI) October 15, 2023