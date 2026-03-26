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अभी बीमार मत पड़िएगा! गैस-तेल के बाद अब महंगी होंगी दवाइयां, ईरान जंग से आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ?

भारत मेडिकल डिवाइसेज, फार्मा सेक्टर के कच्चे माल,एक्टिव इंग्रिडिएंट्स और प्लास्टिक और इंटरमीडिएट केमिकल्स जैसे स्पेशल कंपोनेट्स का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है. जंग की वजह से ट्रेड रूट पर माल फंसा हुआ है.ऐसे में दवाओं के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

Published date india.com Updated: March 26, 2026 8:04 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
अभी बीमार मत पड़िएगा! गैस-तेल के बाद अब महंगी होंगी दवाइयां, ईरान जंग से आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ?
कई दवाओं के दाम 4 से लेकर 175% तक बढ़ने की संभावना जताई गई है.

मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर तेल, गैस, पानी और खाने-पीने की चीजों पर पड़ने के बाद अब दवाओं पर भी दिखने वाला है. ईरान-अमेरिका और इजरायल की जंग की वजह से भारत में बहुत जल्द दवाइयों के दाम बढ़ सकते हैं. सरकार ने दवाइयों की कीमतों में करीब 0.65% तक बढ़ोतरी की परमिशन दे दी है. साल 2025 के लिए Wholesale Price Index (WPI) के आधार पर दवाओं की कीमतों में इजाफा किया जाएगा.यह आदेश नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) की ओर से जारी किया गया है.

NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में दवा बाजार के बड़े होलसेलर्स के पास एक लिस्ट पहुंची है. इसमें कई दवाओं के दाम 4 से लेकर 175% तक बढ़ने की संभावना जताई गई है. यह बढ़ोतरी दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में इजाफे के कारण हो सकती है.

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क्यों बढ़ रहे दवाइयों के दाम?
भारत मेडिकल डिवाइसेज, इक्यूिपमेंट, फार्मा सेक्टर के कच्चे माल,एक्टिव इंग्रिडिएंट्स और प्लास्टिक और इंटरमीडिएट केमिकल्स जैसे स्पेशल कंपोनेट्स का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है. जंग की वजह से ट्रेड रूट पर माल फंसा हुआ है. वहीं, तेल संकट की वजह से माल की ढुलाई के चार्जेस भी बढ़ गए हैं. इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होने वाला है.आपके अस्पताल में भर्ती होने का बिल और दवाओं पर होने वाला खर्च बढ़ने वाला है.

माल ढुलाई का खर्च बढ़ने से हेल्थ सेक्टर की कंपनियों की लागत बढ़ रही है. सिरींज, मेडिकल ग्लब्स, कैथेटर और दूसरे मेडिकल सामान बनाने वाली कंपनियां पहले से ही लंबे डिलीवरी टाइम से परेशान है. अब माल ढुलाई का खर्च जाहिर तौर पर कंपनियां आम आदमी से ही निकालेगी. इसलिए दवाइयों के दाम बढ़ने वाले है.

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क्या-क्या असर होगा?

  • अमेरिका और इजरायल के हमलों में एक तरफ ईरान का हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है. दूसरी ओर, इस जंग से भारत समेत कई देशों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर मार पड़ने वाली है.
  • मेडिकल सेक्टर के लिए हीलियम बेहद जरूरी गैस है. MRI जैसी जांच के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. भारत अपनी जरूरत का करीब 50% गैस कतर से इंपोर्ट करता है. लेकिन, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के चलते कतर का सप्लाई रूट बंद पड़ा हुआ है. जाहिर तौर पर हीलियम की सप्लाई कम होने या रुकने से भारत में MRI सर्विस महंगी हो सकती हैं.
  • सिर्फ हीलियम ही नहीं, मिडिल ईस्ट में जंग के चलते अगर ज्यादा समय तक सप्लाई चेन ठप रही, तो कैंसर की दवाएं, डायलिसिस से जुड़ा इक्यूपमेंट, सर्जिकल इक्यूिपमेंट और ऑपरेशन के लिए जरूरी एनेस्थीसिया की कमी हो सकती है. लिमिटेड सोर्स होने पर इसके दाम बढ़ने तय हैं.
  • जंग का असर पहले से ही गैस और तेल की सप्लाई पर पड़ चुका है. तमाम अस्पतालों में जेनरेटर और गैस की उतनी सप्लाई नहीं हो रही है, जितनी होनी चाहिए. ऐसे में आगे जाकर स्थिति भयावह हो सकती है. अस्पतालों का फोकस इमरजेंसी पर शिफ्ट हो जाता है. इससे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के इलाज में देरी हो सकती है.
  • जंग की वजह से मेडिकल टूरिज्म पर भी असर पड़ सकता है.मिडिल ईस्ट में कई देशों के एयरस्पेस बंद कर रखे हैं. फ्लाइट्स कैंसिल होने से मिडिल ईस्ट से आने वाले मरीजों की संख्या में 50 से 75 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई है. इससे अस्पतालों का रेवेन्यू भी घट गया है.

इंपोर्ट के चलते बढ़ रही लागत
दिल्ली ड्रग्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आशीष ग्रोवर ने बताया कि बड़े होलसेलर दवा डीलरों के पास एक लिस्ट आई है. इसमें बताया गया है कि दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (API) की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. आशीष ग्रोवर का कहना है कि इन दवा सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे मौजूदा समय में मुख्य वजह ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध है.इंपोर्ट के चलते कॉस्टिंग बढ़ गई है.

उन्होंने यह भी बताया कि दाम बढ़ने की आशंका के कारण बाजार में ग्राहकों की संख्या भी कुछ कम दिखाई दे रही है. कई बड़े रिटेलर फिलहाल बड़े होलसेलर्स से ज्यादा मात्रा में दवाइयां खरीदने से बच रहे हैं.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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