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भारत में किस दिन से पड़ेगा तेल की कीमतों पर असर? केंद्रीय मंत्री ने बताई तारीख

अगर आप आने वाले दिनों में हवाई यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. जल्द ही हवाई टिकटों के दामों में उछाल आ सकता है.

Published date india.com Updated: March 22, 2026 7:32 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
भारत में किस दिन से पड़ेगा तेल की कीमतों पर असर? केंद्रीय मंत्री ने बताई तारीख
सांकेतिक तस्वीर

Fuel Price News: हवाई सफर करने वालों और एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक चिंताजनक खबर आ रही है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया है कि 1 अप्रैल से हवाई टिकटों के दाम बढ़ सकते हैं और एयरलाइंस कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है. इसकी मुख्य वजह एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी विमान के ईंधन की कीमतों में होने वाला उछाल है.

मंत्री नायडू ने शनिवार (21 मार्च 2026) को साफ किया कि हवाई ईंधन की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती हैं. ऐसे में 1 अप्रैल से जो नई दरें लागू होंगी, उनका सीधा असर विमानन क्षेत्र पर दिखेगा. सरकार इस मुद्दे पर एयरलाइंस के साथ लगातार बातचीत कर रही है.

मिडल ईस्ट में चल रही जंग का असर

दरअसल, किसी भी एयरलाइन को चलाने के कुल खर्च का 35 से 45 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ ईंधन पर खर्च होता है. आजकल मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. जब कच्चा तेल महंगा होता है, तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम भी बढ़ जाते हैं, जिससे एयरलाइंस का बजट बिगड़ जाता है और अंततः इसका बोझ यात्रियों की जेब पर पड़ता है.

सरकार की क्या है तैयारी?

नायडू ने कहा कि यह सिर्फ उड्डयन मंत्रालय का मामला नहीं है. इसमें विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी साथ आना होगा. उन्होंने बताया, “हमारा पहला मकसद उड़ानें सुरक्षित सुनिश्चित करना है, खासकर मिडल ईस्ट के रूट पर. हम सभी मंत्रालय मिलकर इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं.”

हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों को थोड़ी राहत देने की बात भी कही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की प्राथमिकता यात्रियों को अचानक लगने वाले महंगे टिकटों के झटके से बचाना है. उन्होंने कहा, “हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि यात्रियों के हितों का ध्यान रखा जाए, लेकिन असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा.”

दूरी बढ़ी और जेब पर बोझ भी

अभी एयरलाइंस के सामने दोहरी चुनौती है. एक तो ईंधन महंगा हो रहा है, दूसरा युद्ध जैसे हालातों की वजह से कई सुरक्षित हवाई रास्तों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. इस कारण विमानों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे ईंधन की खपत और ज्यादा बढ़ गई है.

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कंपनियों ने बढ़ाए दाम

कई बड़ी एयरलाइंस ने बढ़ते खर्च को देखते हुए पहले ही ‘फ्यूल सरचार्ज’ लगाना शुरू कर दिया है. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घरेलू टिकटों पर 399 रुपये का सरचार्ज जोड़ दिया है. वहीं अंतरराष्ट्रीय रूट पर यह 830 से लेकर 16,600 रुपये तक जा रहा है.

इंडिगो ने दूरी के हिसाब से 425 से 2,300 रुपये तक का सरचार्ज लगाया है. अकासा एयर ने भी उड़ान के समय के आधार पर 199 से 1,300 रुपये तक का अतिरिक्त बोझ यात्रियों पर डाला है. सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन ग्लोबल हालातों को देखते हुए हवाई सफर महंगा होना लगभग तय लग रहा है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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