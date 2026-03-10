Hindi India Hindi

भारत बांग्लादेश को 5000 टन डीजल सप्लाई करेगा, क्या अब महंगा हो जाएगा देश में फ्यूल

सरकारी सूत्रों ने शनिवार को भी कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी. उन्होंने बताया कि भारत के ऊर्जा भंडार की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है और हालात धीरे-धीरे स्थिर हो रहे हैं. ऊर्जा भंडार में सुधार से सरकार को ईंधन आपूर्ति को संभालने में ज्यादा भरोसा मिला है. इसके साथ ही भारत ने कच्चे तेल के आयात को विविध बनाने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि संवेदनशील समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम हो सके.

इजरायल-अमेरिका vs ईरान की लड़ाई में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया भर के देशों में गैस और तेल की पूर्ति को लेकर हाहाकार शुरू हो गया है. आज भारत से बांग्लादेश में पाइपलाइन के ज़रिए 5,000 टन डीज़ल इंपोर्ट किया जा रहा है. यह डीज़ल पार्वतीपुर बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश में आएगा. बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के चेयरमैन मुहम्मद रेज़ानुर रहमान ने यह जानकारी दी. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, “हमारा भारत के साथ एक एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक, भारत हर साल पाइपलाइन के ज़रिए बांग्लादेश को 180,000 टन डीज़ल सप्लाई करेगा. अभी जो 5,000 टन डीज़ल आ रहा है, वह उसी एग्रीमेंट का हिस्सा है.”

BPC चेयरमैन ने कहा, “एग्रीमेंट के मुताबिक, छह महीने के अंदर बांग्लादेश में कम से कम 90,000 टन डीज़ल इंपोर्ट किया जाना चाहिए. आज जो कंसाइनमेंट आ रहा है, वह 5000 टन है, और हमें उम्मीद है कि अगले दो महीनों में, हम पूरे छह महीने के लिए डीज़ल की कुल मात्रा ला लेंगे.” बांग्लादेश एनर्जी मिनिस्ट्री ने कहा कि इस हफ़्ते की शुरुआत में, रविवार को बांग्लादेश ने फ्यूल स्टॉक की स्थिति की जांच के लिए ड्राइव चलाई.

बांग्लादेश एनर्जी मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा, “मौजूदा संकट की स्थिति में, कई मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि कुछ बेईमान व्यापारी मार्केट में बनावटी कमी पैदा करने की कोशिश में गैर-कानूनी तरीके से फ्यूल जमा कर रहे हैं. इस संकट से निपटने के लिए, सरकार ने पहले ही गाड़ियों की कैटेगरी के आधार पर फ्यूल सप्लाई की लिमिट तय कर दी है.

इस संदर्भ में, बांग्लादेश सरकार ने फ्यूल के गैर-कानूनी स्टॉक, तय लिमिट से ज़्यादा बिक्री वगैरह को रोकने के लिए मोबाइल कोर्ट ड्राइव चलाईं. राजधानी ढाका में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए मोबाइल कोर्ट ऑपरेशन के बारे में जानकारी: सिटी फिलिंग स्टेशन, तेजगांव, ढाका (MPL) – कल से सूखा है. जल्द ही फ्यूल आने पर ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएंगे. क्लीन फ्यूल, तेजगांव (POPLC) – सभी नियमों का पालन करते हुए काम कर रहा है.

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने की क्या संभावना ?

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना कम बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, सरकार को फिलहाल उम्मीद है कि सरकारी तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में बढ़ोतरी के असर को झेल लेंगी और तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी. इसके कारण तेल कंपनियों को कुछ समय के लिए कम मुनाफे के साथ काम करना पड़ सकता है.

इस बीच वैश्विक बाजार में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) का भाव लगभग 27 प्रतिशत बढ़कर 116 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, तो वहीं ब्रेंट क्रूड का भाव भी लगभग 28 प्रतिशत बढ़कर 116 डॉलर प्रति बैरल हो गया. साल 2022 के बाद यह पहली बार है जब दोनों प्रमुख सूचकांकों का भाव 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचा है. (इनपुट एजेंसी से भी)

