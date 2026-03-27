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सरकार बोली- फ्यूल क्राइसिस को लेकर देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, टीम इंडिया की तरह काम करे सभी राज्य

लॉकडाउन की अफवाहें प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए गए बयान के बाद शुरू हुईं.PM मोदी ने 23 मार्च को लोकसभा और 24 मार्च को राज्यसभा में मिडिल ईस्ट को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है.

Published date india.com Published: March 27, 2026 9:34 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com | Edited by Anjali Karmakar email india.com
सरकार बोली- फ्यूल क्राइसिस को लेकर देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, टीम इंडिया की तरह काम करे सभी राज्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बात की.

मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच एक महीने से चल रही है. इस जंग का असर कमोडिटी प्राइस, कच्चे तेल और LPG की सप्लाई पर पड़ा है. इसके चलते देश में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी मची हुई है. पेट्रोल-डीजल लेने के लिए पंप स्टेशनों पर भी भीड़ जुटने लगी है. इस बीच लोगों में फ्यूल क्राइसिस के चलते दोबारा से लॉकडाउन लगने की अफवाह फैल गई है. सारी स्थिति को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की है. मीटिंग में PM मोदी ने साफ किया कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत तीन मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें और अपनी तैयारियां मजबूत रखें. यह पहली बार है जब मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है.

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुड्डुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है. इस वजह से चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए. वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद रहे.

कैसे शुरू हुईं लॉकडाउन की अफवाहें?
लॉकडाउन की अफवाहें प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए गए बयान के बाद शुरू हुईं.PM मोदी ने 23 मार्च को लोकसभा और 24 मार्च को राज्यसभा में मिडिल ईस्ट को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है. मोदी ने कहा था, ” हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं.”

केंद्रीय मंत्रियों ने साफ की स्थिति
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “लॉकडाउन की अफवाह कौन उड़ा रहा है.PM ने साफ तौर पर कहा था कि पैनिक नहीं होना है. आम लोगों को तकलीफ न हो इसके लिए टॉप लेवल से लेकर नीचे लेवल तक, यहां तक कि PM खुद मॉनीटर कर रहे हैं.”

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा,”लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें.”

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कोविड के दौरान जैसा लॉकडाउन हमने देखा, वैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा. मुझे हैरानी है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि लॉकडाउन होगा और फ्यूल की कमी होगी. ये बेबुनियाद बातें हैं.”

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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