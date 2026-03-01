Hindi India Hindi

मिडिल ईस्ट तनाव से एविएशन सेक्टर में पर मंडराया संकट! 300 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, जानें कैसे मिलेगा रिफंड

मिडिल ईस्ट तनाव के चलते भारत की 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं. दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ा. आइए जानते हैं एयर इंडिया और इंडिगो का रिफंड और री-शेड्यूल नियम.

एयरलाइन ने मिडिल ईस्ट के हवाई क्षेत्र से गुजरने वाली कुछ सेवाओं को 2 मार्च तक निलंबित रखा है. (Photo from Freepik)

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के एविएशन सेक्टर पर दिखने लगा है. रविवार, 1 मार्च को भारतीय एयरलाइंस की 350 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के मुताबिक, मिडिल ईस्ट के हवाई क्षेत्र में पाबंदियों और बदले हुए रूट्स के कारण यह कदम उठाना पड़ा. इससे एक दिन पहले 28 फरवरी को भी 410 उड़ानें रद्द हुई थीं, जिससे साफ है कि हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. एयरलाइंस को सुरक्षा कारणों से लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ रहे हैं.

दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर

इस संकट का सबसे ज्यादा असर देश के दो सबसे व्यस्त हवाई अड्डों – Indira Gandhi International Airport और Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport पर देखने को मिला. दिल्ली एयरपोर्ट पर लगभग 100 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि मुंबई में 125 फ्लाइट्स प्रभावित रहीं. सभी बड़े एयरपोर्ट्स को ‘ऑपरेशनल अलर्ट’ पर रखा गया है. मंत्रालय, एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रबंधन के बीच लगातार तालमेल बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को समय पर जानकारी और सहायता मिल सके. अतिरिक्त स्टाफ और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती कर भीड़ और डायवर्जन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है.

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर

संकट का असर सिर्फ घरेलू उड़ानों तक सीमित नहीं है. Air India ने 22 अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द की हैं, जिससे कुल रद्द विदेशी उड़ानों की संख्या 50 तक पहुंच गई है. एयरलाइन ने मिडिल ईस्ट के हवाई क्षेत्र से गुजरने वाली कुछ सेवाओं को 2 मार्च तक निलंबित रखा है. वहीं SpiceJet ने भारत और यूएई के बीच 33 उड़ानें रद्द की हैं. इसके अलावा Lufthansa और Emirates जैसी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस का परिचालन भी प्रभावित हुआ है, जिससे ग्लोबल कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है.

कैसे मिलेगा रिफंड?

IndiGo ने 28 फरवरी या उससे पहले बुक की गई टिकटों पर 7 मार्च तक की यात्रा के लिए फुल रिफंड या फ्री रीशेड्यूलिंग की छूट दी है.

Air India ने 28 फरवरी तक की बुकिंग (5 मार्च तक की यात्रा) पर बिना अतिरिक्त शुल्क टिकट बदलने या पूरा पैसा वापस लेने की सुविधा दी है.

प्रभावित यात्रियों से रद्द टिकट पर अतिरिक्त कैंसिलेशन फीस नहीं ली जाएगी.

ऑनलाइन प्रोसेस आसान:** यात्री एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए रिफंड या नई तारीख चुन सकते हैं.

जिन लोगों ने एजेंट के माध्यम से टिकट बुक की है, उन्हें संबंधित एजेंसी से संपर्क करना होगा.

यात्रियों के लिए सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें और एयरलाइन के आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें. एयरपोर्ट समय से पहले पहुंचें और वैकल्पिक योजना तैयार रखें. जब तक मिडिल ईस्ट का हवाई क्षेत्र सामान्य नहीं होता, तब तक उड़ानों में बदलाव संभव है. ऐसे में धैर्य और सही जानकारी ही यात्रियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है.

