ISRO को बम से उड़ाने की धमकी! बेंगलुरु सेंटर खाली कराया गया, सर्च ऑपरेशन जारी

ISRRO Bomb Threat: बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के न्यू BEL रोड स्थित केंद्र को बम होने की धमकी वाला ईमेल मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को खाली कराया गया और पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ते ने सघन तलाशी अभियान चलाया. कई घंटों की जांच के बाद किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. शुरुआती जांच में ये ईमेल फर्जी बताया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि हाल के दिनों में कर्नाटक हाई कोर्ट और बेंगलुरु के कई स्कूलों को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे. मामले की जांच जारी है.
बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के न्यू BEL रोड परिसर को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गईं. एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को तुरंत खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad) सहित पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं. इसके बाद पूरे परिसर की गहन तलाशी शुरू की गई, जो खबर लिखे जाने तक जारी थी.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब तक जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है. हालांकि, धमकी की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है और परिसर के हर हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में इस ईमेल को फर्जी (Hoax) मानकर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (2 जुलाई) को गाजियाबाद से निशांत त्यागी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर पिछले कई दिनों से अलग-अलग संस्थानों को फर्जी बम धमकी वाले ईमेल भेजने का आरोप है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपचार ले रहा था. उसके परिजनों ने भी पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है. फिलहाल पुलिस उसके मकसद की जांच कर रही है. अब तक उसके पास से कोई विस्फोटक या बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद नहीं हुई है.
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