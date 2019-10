चेन्नई: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष के. सिवन (K Sivan) का हाल ही में इंडिगो की एक उड़ान में शानदार स्वागत किया गया. दरअसल विमान में पहुंचते ही सिवन का लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया. एक यात्री द्वारा शूट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि इसरो के अध्यक्ष का विमान में एयर होस्टेस गर्मजोशी से स्वागत कर रही हैं और उनके साथ सेल्फी ले रही हैं.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जब सिवन अपनी सीट पर बैठने के लिए जा रहे थे, यात्रियों ने उनके सम्मान में तालियां बजाई और उन्होंने हाथ हिलाकर इस अभिवादन को स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए वह अपनी सीट पर बैठ गए.

* Earlier, people who worked against India were considered celebrities

* Under Modi Raj, people who dedicate their life to the nation are given hero’s welcome

Watch what happened when ISRO chief K Sivan was traveling in economy class!

Mera bharat badal GAYA hai pic.twitter.com/sTgHKKK1Pj

