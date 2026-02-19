Hindi India Hindi

Isro Gaganyaan Mission Drdo Drogue Parachute Pass Test Successfully

स्पेस से लौटते वक्त अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाएगा ये पैराशूट, DRDO ने गगनयान के लिए पास किया टेस्ट, जानिए पूरा मिशन

भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दर

भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक चंडीगढ़ में किया गया. यह टेस्ट टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) में मौजूद रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (RTRS) फैसिलिटी में हुआ, जो हाई-स्पीड परीक्षणों के लिए जानी जाती है. वैज्ञानिकों के लिए यह टेस्ट बहुत जरूरी था, क्योंकि यही पैराशूट अंतरिक्ष से लौटते समय स्पेस यात्रियों को संतुलित और सुरक्षित तरीके से नीचे लाने में मदद करता है.