बेंगलुरु: भारत दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन की योजना पर काम कर रहा है. इससे पहले भारतीय अतंरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रायोगिक रूप से भेजे जाने वाले मानव रहित गगनयान में महिला रोबोट ‘‘व्योममित्र’’ को भेजेगा. यहां बुधवार को शुरू ‘‘मानव अतंरिक्ष यात्रा एवं अन्वेषण: मौजूदा चुनौतियां और भविष्य’’ के उद्घाटन सत्र में यह रोबोट आकर्षण का केंद्र रहा. इस रोबोट का नाम संस्कृत के दो शब्दों ‘व्योम’ (अंतरिक्ष) और मित्र (दोस्त) को मिलाकर ‘व्योममित्र’ दिया गया है. कार्यक्रम में मौजूदा लोग उस समय आश्यर्चकित रह गए जब व्योममित्र ने अपना परिचय दिया.

First glimpse of ‘व्योममित्र’, the half humanoid prepaired by @isro for #Gaganyaan mission unveiled…

Proud moment for us… pic.twitter.com/BmUT6J6pDr

— Maheish Girri (@MaheishGirri) January 22, 2020