ISRO ने शुरू किया GSLV-F17 का काउंटडाउन, EOS-05 से भारत की निगरानी क्षमता होगी और मजबूत

ISRO ने GSLV-F17 रॉकेट से EOS-05 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए 27.5 घंटे का काउंटडाउन शुरू कर दिया है. मिशन का लक्ष्य भारत और आसपास के क्षेत्रों की लगातार तस्वीरें लेकर आपदा, खेती, जंगल और जलस्रोतों की निगरानी मजबूत करना है.

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ISRO GSLV F17: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने एक और महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन की तैयारी तेज कर दी है. श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F17 रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए 27.5 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. यह रॉकेट Earth Observation Satellite-05 यानी EOS-05 को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा.

मिशन के तहत GSLV-F17 को शुक्रवार तड़के 2 बजकर 55 मिनट पर श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरनी है. ISRO के मुताबिक काउंटडाउन 2 सितंबर की रात 11 बजकर 25 मिनट पर शुरू हुआ. इस मिशन पर इसलिए भी खास नजर है क्योंकि EOS-05 को सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा.

ऊंचाई से रखेगा नजर

EOS-05 को धरती पर नजर रखने वाले एक महत्वपूर्ण उपग्रह के तौर पर तैयार किया गया है. करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी तैनाती का लक्ष्य है. इस ऊंचाई पर उपग्रह की कक्षा पृथ्वी के घूमने की गति के साथ तालमेल बनाए रखती है, जिससे वह एक निश्चित क्षेत्र की बार-बार तस्वीरें लेने में सक्षम होता है.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत और आसपास के इलाकों की बड़े क्षेत्र वाली तस्वीरें कम अंतराल में हासिल की जा सकेंगी. इससे प्राकृतिक आपदाओं और अचानक होने वाली घटनाओं पर तेजी से नजर रखने में मदद मिलेगी.

आपदा से खेती तक कई काम

EOS-05 का इस्तेमाल केवल सामान्य पृथ्वी निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा. ISRO के मुताबिक मिशन का उद्देश्य बड़े इलाकों की बार-बार और लगभग रियल-टाइम इमेजिंग उपलब्ध कराना है. इससे बाढ़, चक्रवात, बादल फटने और आंधी-तूफान जैसी घटनाओं की निगरानी में मदद मिल सकती है.

इसके अलावा उपग्रह से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल कृषि, वानिकी और जल निकायों से जुड़े अध्ययन में भी किया जाएगा. अलग-अलग सतहों से मिलने वाले स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के जरिए वैज्ञानिक और संबंधित एजेंसियां प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी.

GSLV-F17 की खासियत क्या है?

GSLV-F17 करीब 51.7 मीटर ऊंचा रॉकेट है और इसका लिफ्ट-ऑफ मास लगभग 420.5 टन है. यह तीन चरणों वाला लॉन्च व्हीकल है, जिसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज शामिल है. इस तकनीक के जरिए GSLV भारी उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस उड़ान में लगभग 4 मीटर व्यास वाले ओजीव कंपोजिट पेलोड फेयरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. EOS-05 का वजन करीब 2,367 किलोग्राम है.