ISRO ने की अपने ड्रीम प्रोजेक्‍ट की शुरुआत, मिशन जान आपका भी सीना हो जाएगा गर्व से चौड़ा

भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है. ISRO के इस प्रोजेक्‍ट से देश की तस्वीर बदल जाएगी. आइए जानते हैं इसरो का प्लान क्या है और क्यों ये देश के लिए जरूरी है?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Bharatiya Antariksh Station, BAS) को सच में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है. प्लान के मुताबिक, इसका पहला मॉड्यूल 2028 तक पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा, जबकि 2035 तक इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में अब तक का सबसे अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है.

ISRO ने रखी आधारशिला, भारतीय कंपनियों को मौका

ISRO के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) ने हाल ही में भारतीय कंपनियों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) जारी किया है. जिसके तहत BAS-01 नाम के पहले मॉड्यूल के निर्माण में भागीदारी मांगी गई है. यह पहली बार है, जब भारत ने अपने स्थायी मानवयुक्त स्पेस स्टेशन के निर्माण को लेकर औपचारिक और ठोस प्रक्रिया शुरू की है. यह स्टेशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की तर्ज पर होगा. लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक, संसाधनों और भारतीय कंपनियों की मदद से तैयार किया जाएगा.

गगनयान मिशन के बाद अगला बड़ा लक्ष्य BAS

ISRO के अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन गगनयान मिशन के बाद भारत का अगला बड़ा कदम है. गगनयान के जरिए भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा तक भेजने की तैयारी कर रहा है, जबकि BAS का मकसद अंतरिक्ष में लंबे समय तक इंसानों की मौजूदगी सुनिश्चित करना है. आसान भाषा में कहें तो भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष में जाकर वापस आने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां रहकर वैज्ञानिक शोध, तकनीकी परीक्षण और नए प्रयोग भी करेगा.

क्या है BAS-01 मॉड्यूल और क्यों है इतना खास?

BAS-01 मॉड्यूल को अल्ट्रा-मॉडर्न डिजाइन में तैयार किया जाएगा. प्रत्येक मॉड्यूल का व्यास लगभग 3.8 मीटर और ऊंचाई करीब 8 मीटर होगी. इन्हें हाई-पावर्ड एल्यूमिनियम एलॉय AA-2219 से बनाया जाएगा, जो मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए मान्यता प्राप्त सामग्री है. ISRO ने साफ किया है कि इन मॉड्यूल्स को वही सुरक्षा और गुणवत्ता मानक पूरे करने होंगे जो गगनयान मिशन के लिए जरूरी हैं. क्योंकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्री इन्हीं मॉड्यूल्स के अंदर रहकर काम करेंगे.

भारत के लिए यह मिशन क्यों जरूरी है?

ISRO की योजना के अनुसार, दो पूरे सेट मॉड्यूल धरती पर तैयार किए जाएंगे, ताकि मुश्किल परीक्षणों के बाद सबसे बेहतर हार्डवेयर को अंतरिक्ष में भेजा जा सके. आधे मिलीमीटर की भी गलती स्वीकार नहीं होगी और कंपनियों को प्रेशर टेस्ट, लीक टेस्ट और नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जैसी कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा. इस मिशन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी अहम प्रक्रिया को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा और सरकार उत्पादन सुविधाओं के लिए कोई वित्तीय मदद नहीं देगी. ISRO का मानना है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन माइक्रोग्रैविटी में लंबे समय तक होने वाले प्रयोगों, मानव शरीर पर अंतरिक्ष के असर और भविष्य के डीप स्पेस मिशनों के लिए बेहद अहम साबित होगा. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, तो 2028 तक भारत अंतरिक्ष में स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा.

