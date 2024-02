ISRO आज फिर इतिहास रचने को तैयार, 'नॉटी बॉय' से होगी इस खास सैटेलाइट की लॉन्चिंग, जानें- मिशन के बारे में

ISRO INSAT-3DS Launch: देश के वैज्ञानिकों के लिए अब मौसम के बिगड़ते मिजाज का पता लगाना आसान हो जाएगा. आज यानी शनिवार (17 फरवरी) को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) अपनी वेदर सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है. इसे ‘जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल’ (GSLV) रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा. जिसे ‘नॉटी बॉय’ कहा जाता है.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को बताया कि मौसम उपग्रह इनसैट-3 डीएस के लॉन्च की उल्टी गिनती शुक्रवार को शुरू हो गई. सोलहवें मिशन के तहत प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-एफ14 की उड़ान शनिवार शाम 5.35 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निर्धारित है.

इनसैट-3 डीएस उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाले तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है, और यह पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है. इसरो ने कहा, ‘जीएसएलवी-एफ14/इनसैट-3डीएस मिशन: 17 फरवरी, 2024 को 17.35 बजे प्रक्षेपण के लिए 27.5 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है.’

गत एक जनवरी को पीएसएलवी-सी58/एक्सपोसैट मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद 2024 में इसरो का यह दूसरा मिशन है. उपग्रह को ले जाने वाले रॉकेट की लंबाई 51.7 मीटर है.

