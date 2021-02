ISRO Launches PSLV-C51: भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C51) द्वारा रविवार को सुबह 19 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने बताया कि शनिवार सुबह 8.54 बजे से इसके लॉन्च होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी. Also Read - Weird News: दो दोस्तों को हुआ एक ही लड़की से प्यार, करेंगे शादी, तीनों मिलकर बच्चे पैदा करने को तैयार

भारतीय रॉकेट पीएसएलवी-सी51 को रविवार सुबह 10.24 मिनट पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर (एसडीएससी) से एक लॉन्च पैड के सहारे रवाना किया. इस रॉकेट में 637 किलो के ब्राजीलियाई उपग्रह अमेजोनिया-1 सहित 18 अन्य सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे गए. इनमें से 13 अमेरिका से हैं.

इसरो ने एक बयान में बताया कि पीएसएलवी-सी51 पीएसएलवी का 53वां मिशन है.

ISRO launches PSLV-C51 carrying Amazonia-1 and 18 other satellites from Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota pic.twitter.com/3bInFiKhje

