ISRO साल के पहले दिन लॉन्च करेगा ये खास सैटेलाइट, उड़ान के 21 मिनट बाद ही 650 किमी ऊंचाई पर होगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपने इतिहास में पहली बार 1 जनवरी को एक अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देगा. इसरो 1 जनवरी की सुबह अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-डीएल (PSLV-DL) वैरिएंट रॉकेट को एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट (XPoSat) के साथ 10 अन्य पेलोड के साथ अंतरिक्ष में भेजेगी.

इससे पहले, इसरो ने अपने दो रॉकेटों – पीएसएलवी और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) के साथ जनवरी के महीने में अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया है. लेकिन साल के पहले दिन नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ.

आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) के पहले लॉन्च पैड से पीएसएलवी-सी58 कोड वाला भारतीय रॉकेट पीएसएलवी-डीएल संस्करण, 44.4 मीटर लंबा और 260 टन वजनी सुबह 9:10 बजे लॉन्च होगा.

XPoSat का वजन लगभग 740 किलो है और इसमें 10 वैज्ञानिक पेलोड PSLV ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर लगाए गए हैं. अपनी उड़ान के लगभग 21 मिनट बाद, रॉकेट लगभग 650 किमी की ऊंचाई पर XPoSat की परिक्रमा करेगा.

🚀 PSLV-C58/ 🛰️ XPoSat Mission:

The launch of the X-Ray Polarimeter Satellite (XPoSat) is set for January 1, 2024, at 09:10 Hrs. IST from the first launch-pad, SDSC-SHAR, Sriharikota.https://t.co/gWMWX8N6Iv

The launch can be viewed LIVE

from 08:40 Hrs. IST on

YouTube:… pic.twitter.com/g4tUArJ0Ea

— ISRO (@isro) December 31, 2023