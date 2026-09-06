ISRO का निजीकरण की खबरों पर साफ जवाब, कहा- ना ही घटेगी भूमिका और ना ही निजीकरण होगा

ISRO ने निजीकरण और अपनी भूमिका कम किए जाने की खबरों को पूरी तरह खारिज किया है. संगठन ने साफ कहा कि वह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का केंद्रीय संस्थान बना रहेगा और चंद्र मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नई लॉन्च तकनीकों जैसे अहम अभियानों का नेतृत्व करता रहेगा.

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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने निजीकरण और भूमिका कम किए जाने से जुड़ी खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. संगठन ने साफ कहा है कि न तो ISRO का निजीकरण होगा और न ही अंतरिक्ष कार्यक्रम में उसकी अहम भूमिका कम की जाएगी. ISRO ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक विस्तृत बयान जारी कर इन खबरों को बेबुनियाद बताया. संगठन ने कहा कि वह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का केंद्रीय संस्थान बना रहेगा और देश के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व करता रहेगा. ISRO के मुताबिक, राष्ट्रीय और रणनीतिक मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान, नई लॉन्च तकनीक, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों की खोज जैसे अहम कार्यक्रमों की कमान आगे भी उसके पास रहेगी.

निजीकरण की खबरों के बीच दिया जवाब

दरअसल, हाल के दिनों में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी के बाद ISRO की भूमिका कम की जा सकती है या संगठन का निजीकरण किया जा सकता है. ISRO ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का मकसद संगठन को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे नई और ज्यादा उन्नत तकनीकों पर ध्यान देने का मौका देना है. ISRO ने बताया कि साल 2020 से अंतरिक्ष क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं. भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 के तहत निजी कंपनियों, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों को भी स्पेस सेक्टर में काम करने के ज्यादा अवसर दिए जा रहे हैं. संगठन के मुताबिक, इसे ISRO के निजीकरण के तौर पर नहीं, बल्कि देश के पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए.

भारतीयों को चांद पर भेजने का लक्ष्य

ISRO ने यह भी कहा कि उसने कई ऐसी तकनीकें, जो अब पूरी तरह विकसित हो चुकी हैं, उद्योगों को सौंपना शुरू किया है. इससे इन तकनीकों का बड़े स्तर पर उत्पादन और व्यावसायिक इस्तेमाल आसान होगा. वहीं ISRO के वैज्ञानिक नई पीढ़ी की तकनीकों और बेहद जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे. संगठन ने भारत के भविष्य के अंतरिक्ष लक्ष्यों का भी जिक्र किया. इनमें 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना, दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले लॉन्च सिस्टम विकसित करना और चंद्रमा समेत दूसरे ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाना शामिल है.

स्टार्टअप पर क्या कुछ कहा

ISRO ने बताया कि 2020 में देश में गिने-चुने स्पेस स्टार्टअप थे, लेकिन अब इनकी संख्या 450 से ज्यादा हो चुकी है. ये कंपनियां लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, प्रोपल्शन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन और स्पेस एप्लिकेशन जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं. संगठन के अनुसार, भारत की स्पेस इकोनॉमी अभी करीब 8.4 अरब डॉलर की है और 2033 तक इसे 44 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है. ISRO का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी संसाधनों के साथ निजी निवेश और उद्योगों की भागीदारी भी जरूरी होगी. (IANS Hindi)