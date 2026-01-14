By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ISRO के असफल मिशन के रॉकेट में 16 'पैसेंजर्स' थे सवार, सिर्फ एक ही बच पाया सुरक्षित!
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साल 2026 के पहले मिशन PSLV-C62 को भले ही तकनीकी खराबी के कारण 'असफल' घोषित कर दिया गया हो, लेकिन इस मिशन के बीच से एक चमत्कारिक खबर सामने आई है.
ISRO PSLV Mission: कभी-कभी किसी कठिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिद और दृढ़ता की जरूरत होती है. सोमवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के असफल हुए PSLV-C62 मिशन के ‘यात्रियों’ में से एक, ‘KID’ ने ठीक यही कर दिखाया है. जहां पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि इसरो का यह मिशन पूरी तरह विफल हो गया है और करोड़ों की लागत वाले सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंधेरे में खो गए हैं, वहीं एक छोटी सी किरण ने सबको हैरान कर दिया है.
स्पेनिश स्टार्टअप ऑर्बिटल पैराडाइम ने मंगलवार को खुलासा किया कि उनका ‘केस्ट्रल इनिशियल डिमॉन्स्ट्रेटर’ जिसे KID कहा जा रहा है, न केवल अंतरिक्ष यान से अलग होने में सफल रहा, बल्कि उसने पृथ्वी पर डेटा भेजना भी शुरू कर दिया है.
कंपनी ने जाहिर की खुशी
कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी साझा करते हुए लिखा, “तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, हमारे KID कैप्सूल ने खुद को PSLV C62 से अलग किया, स्विच ऑन हुआ और डेटा ट्रांसमिट किया. हम वर्तमान में इसके प्रक्षेपवक्र का पुनर्निर्माण कर रहे हैं. विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही साझा की जाएगी.”
क्या है ‘KID’ और इसका मिशन?
ऑर्बिटल पैराडाइम एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष के औद्योगीकरण को संभव बना सके. इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष से पृथ्वी तक बार-बार, कुशल और सुलभ उड़ानें उपलब्ध कराना है. KID दरअसल कंपनी के प्रस्तावित वाहन कर्नेल का एक प्रोटोटाइप यानी छोटा मॉडल है. कर्नेल को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वह अंतरिक्ष की कक्षा से 120 किलोग्राम तक का पेलोड वापस पृथ्वी पर ला सके.
कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ फ्रांसेस्को काचियाटोर के अनुसार, KID को भेजने का मकसद वायुमंडल में पुन: प्रवेश की कला में महारत हासिल करना था. उन्होंने बताया कि जमीन पर ऐसी स्थितियां पैदा करना असंभव है जो अंतरिक्ष से लौटते समय एक यान महसूस करता है. ऐसे में KID का डेटा कंपनी के लिए भविष्य के स्पेस कार्गो मिशनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
ISRO के मिशन में कहां हुई चूक?
वर्ष 2026 के इसरो के इस पहले मिशन ने सोमवार सुबह 10:18 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी. इसरो प्रमुख वी. नारायणन के अनुसार, रॉकेट के पहले दो चरणों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया. समस्या तीसरे चरण में शुरू हुई. जब स्ट्रैप-ऑन मोटर्स यान को निर्धारित ऊंचाई पर धकेलने के लिए थ्रस्ट दे रहे थे, तभी रॉकेट के पथ में विचलन देखा गया. इस गड़बड़ी के कारण रॉकेट अपने निर्धारित रास्ते से भटक गया और मिशन को विफल घोषित करना पड़ा.
खामोश हो गए 15 ‘पैसैंजर’
KID की इस छोटी सी जीत के बीच भारत के लिए एक बड़ा नुकसान भी हुआ है. PSLV-C62 अपने साथ कुल 15 सैटेलाइट ले गया था, जो अब खो चुके हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अन्वेषा सर्विलांस सैटेलाइट था. अन्वेषा की इमेजिंग क्षमताओं से भारत को सीमा पर दुश्मन की गतिविधियों और सैन्य जमावड़े की पहचान करने में बड़ी मदद मिलने वाली थी.
इसके अलावा, पेलोड में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1, एक समर्पित टैंकर सैटेलाइट ‘आयुषसैट’ और ध्रुव स्पेस व छात्रों द्वारा बनाए गए कई अन्य छोटे उपग्रह भी शामिल थे.
