ISRO में क्यों मची भागम-भाग, देश के टॉप वैज्ञानिक दे रहे इस्तीफा, खतरे में गगनयान जैसे मिशन!

ISRO News: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में अनुभवी वैज्ञानिक लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने या तो इस्तीफा दे दिया या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लिया. इसे देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस (DoS) ने बड़ा फैसला लिया है. गगनयान और दूसरे बड़े मिशन पर काम कर रहे वैज्ञानिक इस्तीफा या VRS नहीं ले सकेंगे. हर आवेदन को विभाग की मंजूरी के बाद ही स्वीकार किया जाएगा.
विशेषज्ञों और ISRO के कई मौजूदा और पूर्व अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिकों के छोड़ने की वजह भारत के तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर है. साल 2020 में स्पेस सेक्टर निजी कंपनियों के लिए खुलने के बाद Skyroot Aerospace, Agnikul Cosmos, Pixxel, Bellatrix Aerospace, Dhruva Space और Digantara जैसी कंपनियों ने ग्रोथ की है. ये कंपनियां वैज्ञानिकों को सरकारी नौकरी के मुकाबले अच्छी सैलरी, स्टॉक ऑप्शन, जल्दी प्रमोशन, लीडरशिप रोल और नई तकनीक पर काम करने का मौका दे रही हैं.
कई रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ISRO के कई बड़े मिशन अपनी तय समय-सीमा से पीछे चल रहे हैं. गगनयान G1 टेस्ट फ्लाइट, SSLV-L1, GSLV-F17 और इंडस्ट्री निर्मित PSLV-N1 जैसे मिशनों में देरी हुई है. इसी साल PSLV मिशनों में आई तकनीकी समस्याओं के बाद लॉन्च गतिविधियां भी प्रभावित हुईं. इसके अलावा, कई अधिकारियों का कहना है कि अब बड़े तकनीकी और प्रशासनिक फैसले चेयरमैन कार्यालय में केंद्रित हो गए हैं. इससे मंजूरी मिलने में समय लगता है और काम प्रभावित होता है.
स्पेस विशेषज्ञों का मानना है कि इसरो को अब NASA और European Space Agency (ESA) की तरह अधिक लचीला रोजगार मॉडल अपनाने की जरूरत है. यहां स्थायी कर्मचारियों के साथ प्रोजेक्ट आधारित विशेषज्ञ और कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल भी काम करते हैं. इससे संस्थान को नई प्रतिभाओं को जोड़ने और अनुभवी वैज्ञानिकों को बनाए रखने में मदद मिल सकती है.
इस वक्त ISRO में करीब 14,600 कर्मचारी हैं. लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है, उनके पास चंद्रयान-3, SpaDeX और गगनयान जैसे मिशनों का अनुभव है. ऐसे में ISRO के सामने अब चुनौती सिर्फ नए वैज्ञानिकों की भर्ती नहीं, बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ टैलेंट को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखना है, ताकि भारत के भविष्य के स्पेस मिशन तय समय पर और सफलतापूर्वक पूरे हो सकें.
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