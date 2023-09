चांद की ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ISRO ने शेयर की चंद्रमा की कलर 3D इमेज | Photo

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने चंद्रमा की एक और तस्वीर शेयर की है. यह तस्वीर कई मायनों में बेहद खास है. चंद्रयान-3 के रवाना होने के बाद से ISRO की तरफ से शेयर की गई चांद की यह पहली रंगीन (Chandrayaan 3 Colour Photo) और 3D तस्वीर है. तस्वीर जारी करते हुए ISRO ने कहा कि इसे देखने का असली मजा 3D चश्मे से आएगा. वह भी रेड और सयान 3D ग्लास से. यह तस्वीर 30 अगस्त को ली गई है, जिसे ISRO ने अभी शेयर किया है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर अभी स्लीप मोड में है.

ISRO ने विक्रम लैंडर के आसपास की सतह को 3D इमेज के तौर पर जारी किया है. इसे इसरो ने एनाग्लिफ नाम दिया है. फोटो को रोवर प्रज्ञान में लगे NavCam ने लिया है. इस तकनीक का इजाद ISRO में इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सिस्टम (LEOS) लैब ने किया है. इस फोटो को प्रज्ञान रोवर ने 15 मीटर की दूरी से ली है. 3D इमेज में प्रज्ञान रोवर ने लैंडर विक्रम के बाईं और दाईं दोनों छोर की फोटो कैप्चर किया है. तस्वीर को जब आप 3D चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप चंद्रमा पर खड़े होकर विक्रम को निहार रहे हैं.