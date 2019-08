नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने रविवार को ‘चंद्रयान 2’ से ली गई पृथ्वी की तस्वीरों का पहला सैट जारी किया. यह तस्वीरें चंद्रयान 2 पर लगे एल 14 कैमरे से ली गई हैं. यह तस्वीरें पृथ्वी को विभिन्न रूपों में दिखाती हैं. इसरो ने इन तस्वीरों के साथ एक ट्वीट में कहा, ”चंद्रयान2 एल14 कैमरों से तीन अगस्त, 2019” चंद्रयान 2, चांद के अध्ययन के लिए भेजा गया देश का दूसरा मिशन है. इसे पिछले पखवाड़े ही अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था.

बता दें कि भारत के ‘चंद्रयान-2’ का चांद तक का सफर जारी है और उसने बीती शुक्रवार को चौथी बार पृथ्वी की कक्षा में और ऊंचाई पर सफलतापूर्वक पहुंचाया गया. उसकी कक्षा में अगला परिवर्तन 6 अगस्त को किया जाएगा. भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 की सभी गतिविधियां सामान्य हैं. अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बताया कि पिछले महीने प्रक्षेपण के बाद से ‘चंद्रयान-2’ की चौथी बार कक्षा बदली गई थी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय ने यहां एक बयान में कहा कि चंद्रयान-2 की कक्षा को 646 सेकेंड में चौथी बार सफलतापूर्वक परिवर्तित किया गया.

ISRO (Indian Space Research Organisation): Earth as viewed by #Chandrayaan2 LI4 Camera on August 3, 2019. pic.twitter.com/QKU9iL8O8m

— ANI (@ANI) August 4, 2019