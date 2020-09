Drugs In Film Industry: देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो गया. 18 दिन चलने वाले इस संसद सत्र (Parliament Session) में कोरोना से बचाव के सभी मानदंडों का पालन किया जा रहा है. इस बीच गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद रवि किशन (Ravi Kishan) ने लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का मुद्दा उठाया. Also Read - 'पीएम मोदी ने की थी मेरी प्रशंसा', आखिर इस बात को क्यों भुनाने में लगे हैं राष्ट्रपति ट्रंप

Drug addiction is in film industry too. Several people have been apprehended, NCB is doing very good work. I urge central govt to take strict action, apprehend the culprits soon, give them befitting punishment & bring an end to conspiracy of neighbouring countries: Ravi Kishan https://t.co/5oUiQLxiHu

— ANI (@ANI) September 14, 2020