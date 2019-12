कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को जादवपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके बाद वह विश्वविद्यालय परिसर से रवाना हो गए. राज्यपाल विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेने गए थे. राज्‍यपाल ने कहा कि यह मेरे लिए दुखद पल हैं कि एक चांसलर और गवर्नर होने के नाते मुझे रोका गया, अंदर छात्र डिग्रियां लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुट्ठीभर लोग बाहर मेरा रास्‍ता रोक रहे हैं. पूरी तरह से कानून का राज्‍य ध्‍वस्‍त हो गया है. राज्‍य सरकार ने शिक्षा को बंधक बना लिया है.

तृणमूल कांग्रेस कर्मचारी संघ के प्रदर्शनकारियों ने धनखड़ को काले झंडे दिखाए और सुबह साढ़े दस बजे कैम्पस के गेट नंबर पांच पर उनकी कार रोक दी. धनखड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं.

प्रदर्शनकारियों ने वापस जाओ के नारे लगाए और नो एनआरसी, नो सीएए की तख्तियां दिखाई. वह दोपहर को परिसर से रवाना हो गए. धनखड़ ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि विश्वविद्यालय में कानून के राज की गंभीरता से समझौता किया गया है.

#WATCH: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar at Jadavpur University after being blocked outside by protesting students, says”It’s a painful moment for me as a Chancellor&Governor.There’s total collapse of rule of law in the state.The state Govt has put education in captivity.” pic.twitter.com/GcayRcxqef

