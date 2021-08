एआईएमआईएम (AIMIM ) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के अफगानिस्‍तान (Afghanistan) में आतंकी संगठन तालिबान (Taliban) के कब्‍जे के बाद महिलाओं और बच्‍चों पर किए जा रहे अत्‍याचार की खबरों के बीच लेकर दिए एक दिन पहले गुरुवार को दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री (Union Minister) शोभा करंदलाजे (Shobha Karandlaje) ने आज शुक्रवार को हमला बोला है. दअरसल, ओवैसी ने एक कार्यक्रम में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था, भारत में नौ में से एक महिला की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है. यहां महिलाओं पर अत्याचार और अपराध होते हैं, लेकिन, वे (केंद्र) चिंतित हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है. क्या यह यहां नहीं हो रहा है?Also Read - पीएम मोदी का तालिबानी पर निशाना, कहा- आतंकी शक्तियों का अस्तित्व स्थायी नहीं

एआईएमआईएम प्रमुख के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज कहा, " ओवैसी (असदुद्दीन ओवैसी) को उनकी महिलाओं और उनके समुदाय की रक्षा के लिए अफगानिस्तान भेजना बेहतर है.

It is better to send Owaisi (Asaduddin Owaisi) to Afghanistan to protect their women and their community: Union Minister Shobha Karandlaje

