पहलवानों के प्रदर्शन से देश की छवि ख़राब हो रही है, ऐसा नहीं करनी चाहिए: IOA अध्यक्ष पीटी उषा

नई दिल्ली: भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे स्टार पहलवानों की आलोचना की है. पीटी उषा ने कहा कि सड़कों पर प्रदर्शन अनुशासनहीनता है और इससे देश की छवि खराब हो रही है. बता दें कि स्टार पहलवान विनेश फोगाट , बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित कई पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पहलवानों को धमकाने के आरोपों के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं.

पीटी उषा ने आईओए की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा ,‘‘पहलवानों का सड़क पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है. इससे भारत की छवि खराब हो रही है.’’ आईओए ने कुश्ती महासंघ के कामकाज के संचालन के लिये चुनाव होने तक एक तदर्थ समिति का गठन किया है जिसमें पूर्व निशानेबाज सुमा शिरूर, भारतीय वुशू संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा और उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश हैं जिनका नाम अभी तय नहीं हुआ है.