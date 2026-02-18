  • Hindi
  • India Hindi
  • It Minister Ashwini Vaishnav Answers What Indian Government Thinking On Social Media Ban For Minors

क्या नाबालिग बच्चों के लिए भारत सरकार भी बैन करेगी सोशल मीडिया? IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया ये बड़ा अपडेट

Social Media Ban for Kids India: AI समिट में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उम्र-आधारित एक्सेस (Age-based access) और डीपफेक पर कड़े नियम लाने की तैयारी में है.

Published date india.com Published: February 18, 2026 2:13 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
IT minister Ashwini Vaishnav, Social media app ban for minor child
बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करेगी भारत सरकार? अश्विनी वैष्णव ने दी ये बड़ी अपडेट

Social media ban for Minor child: आज AI समिट के दौरान IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर सवाल पूछा गया. अश्विनी वैष्णव से पूछा गया कि क्या भारत सरकार नाबालिग बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने को लेकर कोई विचार कर रही है. इस सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार समाज और बच्चों को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए पूरी तरह गंभीर है. आइये जानते हैं कि इस विषय पर उन्होंने आगे क्या कहा..

बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया?

मंत्री ने बताया कि सरकार वर्तमान में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत कर रही है. इसमें उम्र-आधारित प्रतिबंध और डीपफेक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो रही है ताकि एक सही रास्ता निकाला जा सके जो समाज के हित में हो. बच्चों की सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उम्र-आधारित एक्सेस कंट्रोल पर विचार किया जा रहा है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नाबालिग बच्चों की पहुंच केवल सुरक्षित और उनके लिए उपयुक्त कंटेंट तक ही हो, जैसा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम में भी प्रस्तावित है.

YouTube, X और FB… क्यों बार-बार बंद पड़ रही बड़ी-बड़ी ऐप? कैसे होती है इसकी शुरूआत, जानें एल्गोरिथ्म कंट्रोल से लेकर सर्वर रूम तक हाल 10

IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया ये जवाब

अश्विनी वैष्णव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मेटा, एक्स (X), यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसी सभी कंपनियों को भारत के कानूनी ढांचे और संविधान का पालन करना होगा. भारत में काम करने वाली हर कंपनी को यहां की संप्रभुता और सुरक्षा नियमों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा.

डीपफेक पर लगाम लगाने को सरकार तत्पर

मंत्री ने चेतावनी दी कि डीपफेक की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है. उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए वर्तमान नियमों से भी आगे जाकर कड़े रेगुलेशन लाने की जरूरत है, जिसके लिए संसद में आम सहमति बनाने पर भी काम किया जाएगा. आईटी मंत्री ने आगे कहा कि एक संसदीय समिति ने इस मुद्दे पर गहराई से स्टडी किया है. भारत के DPDP कानून में पहले से ही छात्रों और युवा उपयोगकर्ताओं के लिए कंटेंट कंट्रोल के प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा इंटरनेट स्पेस को सेफ बनाना है जिसमें लोगों को तकनीक का लाभ तो मिले लेकिन समाज को कोई नुकसान न हो. इसके लिए आने वाले समय में सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर नई नियामक नीतियों (Regulatory Measures) को अंतिम रूप दिया जाएगा.

इन देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

अश्विनी वैष्णव ने दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर चुका है. इसके अलावा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम (UK) भी पैरेंटल कंसेंट यानि माता-पिता की सहमति और एज रेस्ट्रिक्शन को लेकर कड़े कानून बना चुके हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.