क्या नाबालिग बच्चों के लिए भारत सरकार भी बैन करेगी सोशल मीडिया? IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया ये बड़ा अपडेट
Social Media Ban for Kids India: AI समिट में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उम्र-आधारित एक्सेस (Age-based access) और डीपफेक पर कड़े नियम लाने की तैयारी में है.
Social media ban for Minor child: आज AI समिट के दौरान IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर सवाल पूछा गया. अश्विनी वैष्णव से पूछा गया कि क्या भारत सरकार नाबालिग बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने को लेकर कोई विचार कर रही है. इस सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार समाज और बच्चों को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए पूरी तरह गंभीर है. आइये जानते हैं कि इस विषय पर उन्होंने आगे क्या कहा..
बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया?
मंत्री ने बताया कि सरकार वर्तमान में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत कर रही है. इसमें उम्र-आधारित प्रतिबंध और डीपफेक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो रही है ताकि एक सही रास्ता निकाला जा सके जो समाज के हित में हो. बच्चों की सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उम्र-आधारित एक्सेस कंट्रोल पर विचार किया जा रहा है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नाबालिग बच्चों की पहुंच केवल सुरक्षित और उनके लिए उपयुक्त कंटेंट तक ही हो, जैसा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम में भी प्रस्तावित है.
IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया ये जवाब
अश्विनी वैष्णव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मेटा, एक्स (X), यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसी सभी कंपनियों को भारत के कानूनी ढांचे और संविधान का पालन करना होगा. भारत में काम करने वाली हर कंपनी को यहां की संप्रभुता और सुरक्षा नियमों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा.
डीपफेक पर लगाम लगाने को सरकार तत्पर
मंत्री ने चेतावनी दी कि डीपफेक की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है. उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए वर्तमान नियमों से भी आगे जाकर कड़े रेगुलेशन लाने की जरूरत है, जिसके लिए संसद में आम सहमति बनाने पर भी काम किया जाएगा. आईटी मंत्री ने आगे कहा कि एक संसदीय समिति ने इस मुद्दे पर गहराई से स्टडी किया है. भारत के DPDP कानून में पहले से ही छात्रों और युवा उपयोगकर्ताओं के लिए कंटेंट कंट्रोल के प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा इंटरनेट स्पेस को सेफ बनाना है जिसमें लोगों को तकनीक का लाभ तो मिले लेकिन समाज को कोई नुकसान न हो. इसके लिए आने वाले समय में सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर नई नियामक नीतियों (Regulatory Measures) को अंतिम रूप दिया जाएगा.
इन देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन
अश्विनी वैष्णव ने दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर चुका है. इसके अलावा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम (UK) भी पैरेंटल कंसेंट यानि माता-पिता की सहमति और एज रेस्ट्रिक्शन को लेकर कड़े कानून बना चुके हैं.
