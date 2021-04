Tamil Nadu, Income Tax, IT RAID, MK Stalin, DMK, News: तमिलनाडु (Tamil Nadu) में डीएमके प्रमुख (DMK president) एमके स्टालिन (MK Stalin) के दामाद (son-in-law) सबारीसन (Sabareesan) के ठिकानों पर इनकम टैक्‍स विभाग (Income Tax department) ने आज शुक्रवार को छापेमारी की कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के दामाद सबारेसन के परिसर में आयकर विभाग की सर्च अभी जारी है. उनके आवास के अलावा उनसे जुड़े कई अन्य ठिकानों की भी तलाशी ली जा रही है. अभी विवरण की प्रतीक्षा है. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav 2021: आज रात तक आ सकती है भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची

यह आईटी डिपार्टमेंट की यह कार्रवाई तब हुई है, राज्‍य में विधानसभा चुनावों (Tamil Nadu Assembly Election 2021) को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है.

Tamil Nadu: Income Tax department search underway at the premises of Sabareesan, son-in-law of DMK president MK Stalin. Apart from his residence, several other places connected to him are also being searched. Details awaited.

— ANI (@ANI) April 2, 2021