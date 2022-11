तेलंगाना के मंत्री मल्ला रेड्डी पर IT Raids, कई ठिकानों पर तलाशी ली

हैदराबाद: केंद्रीय आयकर विभाग की एजेंसी ने आज मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के मंत्रिमंडल श्रम मंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता सी मल्ला रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों के आवासों पर तलाशी ली.

इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने कई ठिकानों पर रेड डाली हैं. केंद्रीय आयकर विभाग की टीमों ने मंत्री मल्ला रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों के आवासों पर तलाशी ली है.

इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि आयकर अधिकारी रेड्डी, उनके शिक्षण संस्थानों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कर रिकॉर्ड की छानबीन कर रहे हैं.शिक्षण संस्थानों पर भी छापे मारे गए.