तमिलनाडु के बिजली मंत्री से जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे, DMK कार्यकर्ताओं की IT अधिकारियों से झड़प

आयकर विभाग के अधिकरियों ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी से जुड़े परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की. समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि करूर जिले में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई अशोक के परिसरों की तलाशी लेने आए आईटी अधिकारियों से डीएमके कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई. सूत्रों ने मामले की विस्तृत जानकारी दिए बगैर बताया कि मंत्री से कथित तौर पर जुड़े व्यक्तियों के परिसरों पर करूर और कोयम्बटूर सहित कई शहरों में छापे मारे जा रहे हैं.ऐसा बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी मंत्री के निकट संबंधियों और कुछ ठेकेदारों के घरों पर छापे मार रहे हैं.करूर से द्रविड़ मुनेत्र कषगम के वरिष्ठ नेता बालाजी के पास आबकारी विभाग का प्रभार भी है.

#WATCH | Clash breaks out between DMK workers and IT officials, who came to search the premises of Tamil Nadu Minister Senthil Balaji’s brother Ashok, in Karur district. pic.twitter.com/D07qHz86c3 — ANI (@ANI) May 26, 2023

मिली जानकारी के अनुसार, मंत्री सेंथिल बालाजी के साथ कथित संबंध रखने वाले विभिन्न सरकारी ठेकेदारों के आवासों और कार्यालयों में लगभग 40 स्थानों पर तमिलनाडु भर में आयकर विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह छापा मारा. चेन्नई, करूर और अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही है.