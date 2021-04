PM Gets Covid Vaccine’s Second Dose: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली AIIMS में गुरुवार सुबह कोरोना से बचाव की वैक्सीन की दूसरी डोज ली. प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की पहली खुराक 1 मार्च को ली थी. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, AIIMS में जिन दो नर्सों ने प्रधानमंत्री मोदी को टीका लगाया, उनमें से एक पुडुचेरी की पी निवेदा और दूसरी पंजाब की निशा शर्मा हैं. Also Read - Corona Vaccination For All: सभी को कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने कही ये बड़ी बात

प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की जानकारी खुद ट्वीट कर दी और लोगों से अपील की कि जो लोग्य फिलहाल पात्र हैं वह जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं.

प्रधानमंत्री को कोरोना वैक्सीन की डूसरी डोज देने वाली नर्स निशा शर्मा ने उस क्षण को याद किया. उन्होंने कहा, ‘मैंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को COVAXIN की दूसरी खुराक दी है. उन्होंने हमसे इस दौरान बात भी की. मेरे लिए यह एक यादगार पल था, क्योंकि मैं उनसे मिलने और उन्हें टीका देने के लिए आई.

वहीं, दूसरी नर्स पी निवेदा वहीं हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री को पहली खुराक दी थी. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं वहीं हूं जिन्होंने पीएम मोदी को COVAXIN की पहली खुराक दी थी. आज मुझे उनसे मिलने और दूसरी बार टीका लगाने का एक और अवसर मिला. उन्होंने हमसे बात की, हमने उनके साथ तस्वीरें भी क्लिक कीं.

