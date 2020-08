Independence Day 2020: देश अपनी आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है. हर तरफ जोश और उत्साह का माहौल है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लालकिले के प्राचार से तिरंग झंडा फहराया तो वहीं इस मौके पर लद्दाख में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवानों ने भी पूरे जोश से देश की आजादी का जश्न मनाया. जवानों ने करीब 17000 हजार फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग त्सो नदी के किनारे तिरंगा फहराया. Also Read - Independence Day 2020: सुनिए देश प्रेम में ओत-प्रोत ये 10 हिंदी गीत, हर पंक्ति पर सीना गर्व से होगा चौड़ा

आइटीबीपी ने जवानों के जोश और उत्साह की तस्वीरें और वीडियो जारी किया है जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे-भई वाह. आजादी की वर्षगांठ मनाते इन जवानों ने अलग-अलग तरीके से फॉरमेशन बनाकर तिरंगे झंडे को अपनी सलामी दी. स्वतंत्रता दिवस का खास जश्न मनाते नजर आए ये जवान कभी झील के पास तो कभी झील में खड़े होकर तिरंगे को सलामी देते हुए दिखाई दिए.

#WATCH: Ladakh: Indo-Tibetan Border Police (ITBP) jawans celebrate #IndependenceDay on the banks of Pangong Tso, at an altitude of 14,000 feet. (Source: ITBP) pic.twitter.com/T5d00K6hnf

— ANI (@ANI) August 15, 2020